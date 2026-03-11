Το βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Ferto», με το οποίο ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, παρουσιάστηκε σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, και είναι πλέον διαθέσιμο τόσο στην πλατφόρμα ERTFLIX όσο και στο επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube.

Μια σύγχρονη οπτική αφήγηση με έντονο ρυθμό

Με δυναμική αισθητική, γρήγορες εναλλαγές εικόνων και έντονη κινηματογραφική ενέργεια, το βιντεοκλίπ μεταφέρει στην οθόνη τον παλμό του τραγουδιού. Η εικόνα ακολουθεί τον ρυθμό της μουσικής, δημιουργώντας μια σύγχρονη οπτική αφήγηση που κρατά τον θεατή σε διαρκή εγρήγορση.

Τα πλάνα που σχεδίασαν ο σκηνοθέτης Jim Georgantis και ο VFX artist San Tierrez συνδυάζουν συναίσθημα με δόσεις χιούμορ. Το αποτέλεσμα είναι ένα βιντεοκλίπ που βάζει τον θεατή στο κλίμα του «Ferto», μεταφέροντας την ενέργεια του τραγουδιού και αφήνοντας μια αίσθηση αισιοδοξίας.

Το μήνυμα πίσω από το «Ferto»

Στον πυρήνα του, το «Ferto» μιλά για την απληστία και τη διαρκή ανθρώπινη ανάγκη για περισσότερα. Την ίδια στιγμή όμως υπενθυμίζει ότι η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας όταν όλα έμοιαζαν δύσκολα.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια αφιέρωση στους γονείς που, παρά τις δυσκολίες, καταφέρνουν να προσφέρουν αγάπη, στήριξη και ελπίδα στα παιδιά τους. Και ταυτόχρονα στα παιδιά που μεγαλώνοντας προσπαθούν να ανταποδώσουν αυτή την αγάπη.

Η εμφάνιση στη σκηνή της Eurovision

Ο Akylas θα παρουσιάσει το «Ferto» στη σκηνή της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, εμφανιζόμενος στο πρώτο μέρος του Α’ Ημιτελικού την Τρίτη 12 Μαΐου 2026.

Το τραγούδι κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company.