Ο Τάσος Χαλκιάς μίλησε ανοιχτά για τα παιδικά του χρόνια, εξηγώντας πως, παρότι δεχόταν σωματική τιμωρία από τον πατέρα του, δεν το βιώνει ως κακοποίηση. Αντίθετα, θεωρεί ότι εκείνη η στάση είχε για τον ίδιο θετικό αντίκτυπο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Happy Day την Τετάρτη 8 Απριλίου, ανέφερε πως οι συνθήκες ζωής παλαιότερα ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές για τους γονείς. Όπως είπε, οι πολλές ώρες εργασίας και η εξάντληση δεν άφηναν περιθώρια για πιο ήπιους τρόπους διαχείρισης της συμπεριφοράς των παιδιών, με αποτέλεσμα το ξύλο να θεωρείται τότε μια συνηθισμένη πρακτική διαπαιδαγώγησης. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος εκτιμά ότι στη δική του περίπτωση λειτούργησε προς όφελός του.

Ο ηθοποιός εξήγησε ο πρώτος πόνος που ένιωσε ποτέ στη ζωή του ήταν σωματικός και προερχόταν από τον ξυλοδαρμό του πατέρα του: «Πυρήνας του ταλέντου μου είναι ο πόνος, παντός είδους. Ο πρωταρχικός πόνος που ένιωσα ήταν κυρίως σωματικός και προερχόταν από το ξύλο που έτρωγα από τον πατέρα μου. Αλλά για να μην παρεξηγηθώ, δικαίως το έτρωγα. Όταν έτρωγα μία γερή μπουνιά στο πρόσωπο, πονούσα, παιδί ήμουν, 15-16 χρονών. Ήταν μία εποχή που τα παιδιά έπρεπε να τρώνε ξύλο. Κάποιοι επιμένουν “άρα κακοποιηθήκατε”. Όχι, δεν κακοποιήθηκα καθόλου, έφαγα το ξύλο που μου έπρεπε. Εκείνη την εποχή δεν ήταν εύκολο να γυρίζεις μετά από 16 ώρες δουλειά, να κοιμάσαι τέσσερις ώρες και μετά να φύγεις πάλι για άλλες 16 ώρες δουλειάς μέσα στη μουτζούρα, μέσα στα πλοία και τα καράβια και να ακούς και τη μαμά να λέει “ο Τασούλης έκανε πάλι αυτό”. Μπορεί ο πατέρας να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα; Πάρε μία από εδώ, πάρε και μία από εκεί για να μην το ξανακάνεις», είπε.

Όταν ρωτήθηκε γιατί ο ίδιος δεν ακολούθησε την ίδια τακτική ως γονιός, ξεκαθάρισε ότι οι δικές του επιλογές διαμορφώθηκαν διαφορετικά, τόσο λόγω των συνθηκών της εποχής όσο και της προσωπικής του στάσης απέναντι στην οικογένεια.

Κλείνοντας, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη στιγμή που κατάλαβε πως ο πατέρας του τον χτυπούσε από αγάπη: «Όταν με χτύπησε ο δάσκαλος στο σχολείο, τον έπιασε ο πατέρας μου στο καφενείο και του είπε “αυτόν εδώ, τον δέρνω μόνο εγώ. Μην ξαναβάλεις χέρι πάνω του γιατί θα σε πάρει ο διάολος”. Και τότε κατάλαβα ότι ο πατέρας μου από αγάπη με βαράει. Άρα, λοιπόν, δεν είμαι κακοποιημένος. Μια χαρά τις έφαγα και σε καλό μου βγήκε», δήλωσε.