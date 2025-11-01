Κάθε εγκυμοσύνη κρύβει πάντα ένα μικρό μυστήριο — «θα είναι αγόρι ή κορίτσι;». Και κάπου ανάμεσα σε γιαγιάδες, προαισθήματα και “σίγουρες” θεωρίες («αν θες γλυκά, είναι κορίτσι!»), η επιστήμη έρχεται να βάλει τάξη. Ή έστω, να μας προσγειώσει λίγο.

Ποιος “αποφασίζει” το φύλο;

Η φύση έχει φροντίσει ώστε το σπέρμα του πατέρα να κρατά το κλειδί. Το ωάριο της μητέρας φέρει πάντα χρωμόσωμα Χ, ενώ το σπερματοζωάριο μπορεί να κουβαλά είτε Χ είτε Υ.

– Αν το σπερματοζωάριο έχει Χ, προκύπτει κορίτσι (ΧΧ).

– Αν έχει Υ, τότε είναι αγόρι (ΧΥ).

Άρα, η “ευθύνη” του φύλου πέφτει στον πατέρα — κι όμως, τελικά είναι απλώς θέμα τύχης, αφού οι πιθανότητες είναι σχεδόν 50-50.

Οι διάσημες “τεχνικές” για να διαλέξεις φύλο

Κάπου εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι θεωρίες όπως η μέθοδος Shettles, που υποστηρίζει πως τα “αγορίστικα” σπερματοζωάρια (Υ) είναι πιο γρήγορα αλλά πιο ευαίσθητα, ενώ τα “κοριτσίστικα” (Χ) είναι πιο ανθεκτικά αλλά πιο αργά.

Η θεωρία λέει πως αν έχεις επαφή κοντά στην ωορρηξία, έχεις περισσότερες πιθανότητες για αγόρι, ενώ λίγες μέρες πριν, αυξάνεις τις πιθανότητες για κορίτσι.

Ωραίο ακούγεται, έτσι; Μόνο που… η επιστήμη δεν το επιβεβαιώνει. Καμία σοβαρή μελέτη δεν έχει αποδείξει πως μπορείς πραγματικά να επηρεάσεις το φύλο του μωρού φυσικά.

Παίζουν ρόλο η διατροφή ή το στρες;

Έχουν γίνει προσπάθειες να συνδεθεί το φύλο του μωρού με τη διατροφή, το pH του οργανισμού, ακόμη και το στρες της μητέρας. Κάποιες έρευνες έχουν δείξει μικρές στατιστικές τάσεις (π.χ. λίγο περισσότερα αγόρια όταν η γυναίκα τρέφεται πλουσιότερα σε θερμίδες), αλλά τίποτα που να δίνει σιγουριά.

Η φύση, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν παίρνει παραγγελίες.

Και το τελικό verdict;

Με λίγα λόγια, ναι — το φύλο του μωρού είναι θέμα τύχης. Οι πιθανότητες είναι περίπου 50-50, και παρά τα διάφορα “κόλπα”, δεν υπάρχει φυσικός τρόπος να το καθορίσεις με βεβαιότητα.

Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να απολαύσεις τη διαδρομή — γιατί είτε φορέσει ροζ είτε μπλε, αυτό το μικρό πλασματάκι θα φέρει την ίδια μαγεία στη ζωή σου.