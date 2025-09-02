Ξέρεις αυτό που λένε ότι κανείς δεν θυμάται τον πρώτο χρόνο της ζωής του; Σωστό είναι, αλλά δεν σημαίνει ότι το μυαλό τότε καθόταν άπραγο. Κάθε άλλο! Από την πρώτη κιόλας μέρα, το μωρό σου “γράφει” εμπειρίες. Όχι με τον ίδιο τρόπο που τις θυμάσαι εσύ, αλλά σαν μικρά αποτυπώματα που χτίζουν το πώς θα βλέπει τον κόσμο. Δεν θα έχει συνειδητή ανάμνηση από το πότε το πήρες αγκαλιά, αλλά η αίσθηση της αγκαλιάς θα γίνει κομμάτι της ασφάλειας που θα κουβαλάει μέσα του για πάντα.

Η μνήμη στην αρχή της ζωής

Για χρόνια οι επιστήμονες πίστευαν ότι ο εγκέφαλος του μωρού –και ειδικά ο ιππόκαμπος, το κέντρο της μνήμης– είναι πολύ ανώριμος για να συγκρατήσει πραγματικές αναμνήσεις. Σήμερα ξέρουμε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ένα μωρό ακόμη και ενός έτους μπορεί να φτιάξει «εικόνες» και να κρατήσει εμπειρίες. Απλώς αυτές οι μνήμες μένουν καλά κρυμμένες αντί να χάνονται. Γι’ αυτό δεν έχουμε συνειδητές εικόνες από την τόσο μικρή μας ηλικία, όμως το σώμα και η ψυχή μας έχουν ήδη πάρει το μήνυμα.

Οι πρώτες εμπειρίες που μένουν

Η μνήμη για ένα μωρό δεν μοιάζει με φωτογραφικό άλμπουμ. Είναι κάτι πιο άυλο, ένας χάρτης από συναισθήματα και αισθήσεις. Όταν το ταΐζεις, το κοιτάς με τρυφερότητα ή το ηρεμείς όταν κλαίει, το μικρό σου καταλαβαίνει ότι ο κόσμος είναι ασφαλής. Αυτές οι στιγμές είναι η βάση πάνω στην οποία θα μάθει να εμπιστεύεται, να δένεται με ανθρώπους και να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του αργότερα. Μπορεί να μη θυμάται το νανούρισμα, αλλά το αίσθημα της παρουσίας σου θα το κουβαλάει πάντα.

Ο ρόλος του γονιού

Αν σκέφτεσαι «μα αφού δεν θα το θυμάται, τι σημασία έχει;», η απάντηση είναι: τεράστια. Αυτό που μετράει δεν είναι η ανάμνηση της στιγμής, αλλά η αίσθηση που γεννιέται από αυτή. Η συνέπεια στη ρουτίνα, η αγκαλιά όταν τη χρειάζεται, το χαμόγελό σου όταν σε κοιτάζει – όλα αυτά του περνάνε το ίδιο μήνυμα: «είσαι σημαντικό, είσαι ασφαλές».

Μνήμες που δεν σβήνουν

Δεν χρειάζεται να κρατάει εικόνες από την πρώτη του βόλτα στο πάρκο για να μετράει. Θα νιώσει τον αέρα, θα ακούσει τη φωνή σου και θα συνδέσει την εμπειρία με ασφάλεια και χαρά. Αυτή η “σιωπηλή μνήμη” είναι το δώρο που αφήνεις μέσα του χωρίς να το καταλαβαίνεις. Κι αυτό, πίστεψέ με, είναι πιο δυνατό από κάθε φωτογραφία.