Συνήθως όταν επιστρέφουμε από διακοπές, η αφήγησή μας είναι γεμάτη με υπέροχες ιστορίες. Σπάνια παραδεχόμαστε ότι το ξενοδοχείο ήταν κατώτερο των προσδοκιών ή ότι το φαγητό δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Πολλοί «παραποιούμε» την πραγματικότητα των διακοπών μας

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, αποκαλύφθηκε πως το 54% των Γάλλων δηλώνουν ότι «εξωραΐζουν» τις ιστορίες των διακοπών τους. Δεν μιλάμε για μεγάλα ψέματα, αλλά για μικρές προσθήκες που κάνουν την εμπειρία να ακούγεται πιο συναρπαστική. Ποιος άλλωστε δεν έχει περιγράψει τη θάλασσα ως «πεντακάθαρη», το ηλιοβασίλεμα ως «μαγικό», ή ένα μικρό χωριό ως «γραφικό» και «πλήρες»;

Ποιος μπορεί να μας κατηγορήσει;

Το φαινόμενο αυτό είναι παγκόσμιο. Το Instagram παίζει επίσης σημαντικό ρόλο, καθώς εκεί ανεβάζουμε μόνο τις καλύτερες στιγμές. Κανείς δεν θέλει να δει μια υπερπλήρη παραλία ή τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε για να βρούμε μια θέση πάρκινγκ. Με λίγη φαντασία και τη βοήθεια των φίλτρων, μπορούμε να εξαφανίσουμε τους άγνωστους ανθρώπους στο φόντο και να «σβήσουμε» τα σύννεφα.

Στο τέλος, ίσως αυτός ο «καλλωπισμός» των αναμνήσεων να μην είναι κακός. Όπως δήλωσε κάποιος από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, «Ίσως όλοι ομορφαίνουμε λίγο τις περιπέτειες μας για να τις θυμόμαστε πιο ευχάριστα».

Τελικά, ίσως η πραγματική μαγεία των διακοπών δεν βρίσκεται μόνο στην εμπειρία, αλλά και στην ιστορία που δημιουργούμε για αυτήν. Ίσως η μνήμη μας να είναι ο καλύτερος «επιμελητής» των αναμνήσεών μας, αφού «μοντάρει» τις εικόνες καλύτερα από το Photoshop.