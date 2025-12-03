Σε μια νέα, ειλικρινή τοποθέτηση, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου αναφέρθηκε στις φήμες που κατά καιρούς κυκλοφορούν σχετικά με τη σεξουαλική του ταυτότητα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο γνωστός μουσικός μίλησε για τη ζωή του με την Ιλάειρα Ζήση, μια σχέση που μετράει ήδη τέσσερα χρόνια, αλλά, όπως ο ίδιος λέει, κάποιοι εξακολουθούν να δυσκολεύονται να την αποδεχτούν.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Με Αγάπη Χριστιάνα», εξήγησε πως δεν θα έμπαινε ποτέ στη διαδικασία να αποδείξει κάτι σε κανέναν μέσα από έναν εικονικό γάμο ή άλλου είδους εντυπωσιασμούς, μόνο και μόνο για να σταματήσει τις φήμες γύρω από το πρόσωπό του. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Είμαστε μαζί με την Ιλάειρα εδώ και τέσσερα χρόνια και ακόμα κάποιοι δεν το πιστεύουν. Υπήρχαν αυτοί που πίστευαν ότι είμαι κάτι άλλο και κάποιοι το πιστεύουν ακόμα. Όσον αφορά στη σεξουαλική μου ταυτότητα. Οι άντρες δεν κάνουν πεντικιούρ και δεν βάζουν κρέμες;».

Στη συνέχεια ήταν ακόμη πιο ξεκάθαρος, τονίζοντας πως δεν θα εξαπατούσε ούτε τον εαυτό του ούτε τους ανθρώπους γύρω του για να σβήσει τα σχόλια: «Αν ήμουν κάτι άλλο, δεν θα το έκρυβα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν θα κορόιδευα κανέναν άνθρωπο. Δεν θα έμπαινα ποτέ στη διαδικασία να κάνω έναν εικονικό γάμο σε εκκλησία. Δεν θα κορόιδευα τον εαυτό μου. Έχω αποδεχτεί τον εαυτό μου και η σύζυγός μου το ίδιο. Είναι υπέροχη. Είτε σας αρέσει είτε όχι, δεν είμαι αυτό που νομίζετε. Είμαστε πολύ καλά με την Ιλάειρα, είμαστε αγαπημένοι, παντρεμένοι, έχουμε ένα υπέροχο παιδί και σκοπεύουμε να κάνουμε και δεύτερο κάποια στιγμή».