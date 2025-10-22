Μια Ελληνίδα που έκανε πρόσφατα μια ρομαντική εξόρμηση στο Παρίσι με τον σύζυγό της, βρέθηκε –χωρίς να το καταλάβει– στο επίκεντρο μιας από τις πιο απίστευτες συμπτώσεις της χρονιάς. Λίγο πριν τη διάσημη πια κλοπή κοσμημάτων από το Μουσείο του Λούβρου, εκείνη έκανε ένα σχόλιο που σήμερα ακούγεται σχεδόν… προφητικό.

«Θα μου το πάρεις; Αυτό θέλω!»

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», η γυναίκα περιέγραψε πώς, καθώς χάζευε μια προθήκη γεμάτη λαμπερά κοσμήματα, γύρισε στον άντρα της και του είπε γελώντας: «Θα μου το πάρεις; Αυτό θέλω!». Εκείνος, στο ίδιο χιουμοριστικό ύφος, απάντησε: «Πρέπει να το ανοίξω!». Και τότε εκείνη, χωρίς να το σκεφτεί, είπε τη φράση που λίγες μέρες μετά θα αποδεικνυόταν… προφητική: «Θα μας το πάρουν, το κοιτάνε κι άλλοι!».

Η προφητεία που έγινε πραγματικότητα

Όταν, μια εβδομάδα αργότερα, είδε στις ειδήσεις ότι άγνωστοι κατάφεραν να κλέψουν πράγματι κοσμήματα από το Λούβρο, έμεινε κυριολεκτικά άφωνη. «Θα πρέπει να προσέχω τι λέω από εδώ και πέρα», είπε με χιούμορ στην εκπομπή, κάνοντας τους παρουσιαστές να ξεσπάσουν σε γέλια.

«Ήταν απίστευτο, υπήρχε τόση φύλαξη!»

«Ήταν ακραίο αυτό που έγινε», πρόσθεσε, εκφράζοντας την απορία της για το πώς μπόρεσε να συμβεί κάτι τέτοιο σε έναν από τους πιο φυλασσόμενους χώρους του κόσμου. Παρ’ όλα αυτά, η κουβέντα κύλησε με θετική διάθεση και πολλή δόση χιούμορ, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να της ζητά στο τέλος να προβλέψει και… τους τυχερούς αριθμούς του ΤΖΟΚΕΡ!