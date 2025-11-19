Το πορνό είναι ένα από αυτά τα θέματα που όλοι ξέρουμε, όλοι σχολιάζουμε ψιθυριστά και, μεταξύ μας, πολλές γυναίκες βλέπουν πολύ περισσότερο απ’ όσο θα παραδέχονταν δημόσια. Το ενδιαφέρον, όμως, δεν είναι αν «το κάνουν» αλλά αν τελικά κάνει καλό, στη διάθεση, στη σεξουαλικότητα, στις σχέσεις. Οι ειδικοί έχουν άποψη, και μάλιστα όχι τόσο προβλέψιμη όσο φαντάζεσαι.

Όταν η οθόνη λειτουργεί υπέρ σου

Σε αρκετές επιστημονικές έρευνες φαίνεται πως το πορνό με πιο συναισθηματικό ή ρομαντικό ύφος μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες να συνδεθούν καλύτερα με τη φαντασία τους, να χαλαρώσουν και να νιώσουν μεγαλύτερη ικανοποίηση. Μια μελέτη του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ μάλιστα έδειξε ότι τα «ήπια» σενάρια συχνά ενισχύουν τη σεξουαλική διάθεση και την επικοινωνία μέσα στη σχέση. Φυσικά, το πιο σκληρό περιεχόμενο μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, ειδικά όταν δεν ταιριάζει με τις προσωπικές αξίες ή τα όρια της κάθε γυναίκας. Δεν είναι όλα για όλους και ούτε χρειάζεται να είναι.

Οι γυναίκες… βλέπουν πορνό!

Παρόλο που επιμένουμε να πιστεύουμε ότι το πορνό είναι «αντρική υπόθεση», τα στατιστικά επιμένουν να μας διαψεύδουν αφού σχεδόν το ένα τρίτο των θεατών είναι γυναίκες. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά ο αριθμός ανεβαίνει σταθερά. Και υπάρχει και η επιστήμη πίσω από αυτό. Οι λεγόμενοι νευρώνες-καθρέφτες, που ενεργοποιούνται όταν παρατηρούμε μια πράξη, φαίνεται πως παίζουν ρόλο στη σεξουαλική διέγερση που μπορεί να προκαλέσει το πορνό. Γυναίκες και άνδρες διαθέτουν τους ίδιους μηχανισμούς, απλώς οι γυναίκες… δεν συζητούν εξίσου ανοιχτά το θέμα.

Πώς μπορεί να επηρεάσει πραγματικά τη σεξουαλική ζωή

Μια μεγάλη μελέτη από το Valparaiso University, με πάνω από 2.400 γυναίκες από ΗΠΑ και Ουγγαρία, έδειξε κάτι πολύ ενδιαφέρον, όσες παρακολουθούν πορνό συχνότερα αναφέρουν λιγότερη δυσκολία στη διέγερση, πιο εύκολο οργασμό και μεγαλύτερη απόλαυση, είτε μόνες τους είτε με σύντροφο. Και, να το πούμε κι αυτό, σύμφωνα με αρκετά δεδομένα οι γυναίκες που βλέπουν πορνό είναι συνήθως νεότερες και με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Δεν σημαίνει τίποτα από μόνο του, αλλά δείχνει ότι το στερεότυπο της «ντροπαλής γυναίκας που δεν ασχολείται με αυτά» μάλλον δεν ισχύει.

Σε έρευνα ενός μεγάλου site ενηλίκων, το 60% των γυναικών είπε ότι το πορνό βελτίωσε την ερωτική τους ζωή. Εντυπωσιακό; Ναι. Αναμενόμενο; Για όσες μιλούν ανοιχτά, μάλλον όχι και τόσο.

Το διαχρονικό στίγμα για το πορνό

Παρόλα αυτά, οι γυναίκες παραμένουν μειονότητα στους αριθμούς. Όχι επειδή δεν βλέπουν, αλλά γιατί συχνά δεν το παραδέχονται. Η κοινωνία εξακολουθεί να δυσκολεύεται να δεχτεί ότι μια γυναίκα μπορεί να έχει ενεργή, ανεξάρτητη σεξουαλικότητα που δεν περιορίζεται στον ρομαντισμό ή την αναπαραγωγή. Η ερευνήτρια Madita Oeming εξηγεί ότι οι αριθμοί των στατιστικών μπορεί να μην είναι πάντα ακριβείς, κάποιος μπορεί να βλέπει από άλλη συσκευή, άλλη IP κ.λπ. Ωστόσο, η τάση είναι ξεκάθαρη, οι γυναίκες βλέπουν πορνό, απλώς το κάνουν με λιγότερο «θόρυβο».

Και όσο κι αν θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε προχωρήσει ως κοινωνία, η αλήθεια είναι ότι η γυναικεία επιθυμία εξακολουθεί να σοκάρει περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Ίσως, λοιπόν, ήρθε η ώρα να σταματήσουμε να μιλάμε για το πορνό σαν να είναι το απόλυτο ταμπού. Γιατί, στην τελική, η ενημέρωση και η επίγνωση είναι πάντα πιο υγιείς από τη σιωπή.