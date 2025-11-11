Μια γυναίκα έχει γίνει viral στα social media, αφού αποκάλυψε ότι αγόρασε ένα ομοίωμα σε φυσικό μέγεθος του εαυτού της για να κρατάει συντροφιά στον σύζυγό της όταν εκείνη λείπει.
Το “αντίγραφό” της είναι πιστό στη μορφή, το χτένισμα και το ντύσιμό της, ένα είδος “companion substitute”, όπως το αποκαλούν, και δημιουργήθηκε με σκοπό να διατηρείται η αίσθηση της παρουσίας της στο σπίτι ακόμη και από απόσταση. Το ζευγάρι εξηγεί πως η ιδέα γεννήθηκε από την ανάγκη να παραμείνουν συνδεδεμένοι, παρά τις μεγάλες περιόδους χωριστά, δοκιμάζοντας έναν πιο ασυνήθιστο τρόπο να κρατήσουν τη σχέση τους ζωντανή.
Οι αντιδράσεις online, φυσικά, δεν άργησαν να διχάσουν το κοινό. Άλλοι βρήκαν την κίνηση αυτή πρωτότυπη, ρομαντική και “μέσα στο πνεύμα της εποχής”, ενώ άλλοι την χαρακτήρισαν υπερβολική ή ακόμη και… ανατριχιαστική. Όπως και να ’χει, η ιστορία έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για τα όρια στις σχέσεις, την ανάγκη συναισθηματικής εγγύτητας και το πώς η τεχνολογία αλλάζει ριζικά τον τρόπο που συνδεόμαστε σήμερα.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
