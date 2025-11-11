Μια γυναίκα έχει γίνει viral στα social media, αφού αποκάλυψε ότι αγόρασε ένα ομοίωμα σε φυσικό μέγεθος του εαυτού της για να κρατάει συντροφιά στον σύζυγό της όταν εκείνη λείπει.

Το “αντίγραφό” της είναι πιστό στη μορφή, το χτένισμα και το ντύσιμό της, ένα είδος “companion substitute”, όπως το αποκαλούν, και δημιουργήθηκε με σκοπό να διατηρείται η αίσθηση της παρουσίας της στο σπίτι ακόμη και από απόσταση. Το ζευγάρι εξηγεί πως η ιδέα γεννήθηκε από την ανάγκη να παραμείνουν συνδεδεμένοι, παρά τις μεγάλες περιόδους χωριστά, δοκιμάζοντας έναν πιο ασυνήθιστο τρόπο να κρατήσουν τη σχέση τους ζωντανή.

Οι αντιδράσεις online, φυσικά, δεν άργησαν να διχάσουν το κοινό. Άλλοι βρήκαν την κίνηση αυτή πρωτότυπη, ρομαντική και “μέσα στο πνεύμα της εποχής”, ενώ άλλοι την χαρακτήρισαν υπερβολική ή ακόμη και… ανατριχιαστική. Όπως και να ’χει, η ιστορία έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για τα όρια στις σχέσεις, την ανάγκη συναισθηματικής εγγύτητας και το πώς η τεχνολογία αλλάζει ριζικά τον τρόπο που συνδεόμαστε σήμερα.