Μερικές φορές, τα πιο παράξενα πειράματα είναι και εκείνα που καταλήγουν να μας εκπλήσσουν περισσότερο. Αυτό ακριβώς συνέβη με τον YouTuber και δημιουργό περιεχομένου για την κηπουρική James Prigioni, ο οποίος αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι εντελώς απρόβλεπτο. Πήρε ντομάτα από burger των McDonald’s και προσπάθησε να τη μετατρέψει σε κανονική καλλιέργεια.

Από ένα έτοιμο γεύμα σε κανονικό φυτό

Η ιδέα ξεκίνησε σχεδόν σαν παιχνίδι. Ο Prigioni χρησιμοποίησε δύο φέτες ντομάτας από χάμπουργκερ και εφάρμοσε δύο διαφορετικούς τρόπους φύτευσης. Στη μία περίπτωση αφαίρεσε και φύτεψε μόνο τους σπόρους. Στην άλλη, έβαλε ολόκληρη τη φέτα ντομάτας κατευθείαν στο χώμα, χωρίς πολλές τελετουργίες και περιττές κινήσεις.

Όλη η διαδικασία καταγράφηκε σε βίντεο, βήμα προς βήμα, και δεν άργησε να τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού. Άλλωστε, δεν βλέπεις κάθε μέρα κάποιον να παίρνει υλικά από fast food και να τα αντιμετωπίζει σαν αφετηρία για λαχανόκηπο.

Η εξέλιξη που δεν περίμενε ούτε ο ίδιος

Κι όμως, το πείραμα όχι μόνο λειτούργησε, αλλά εξελίχθηκε πολύ καλύτερα απ’ όσο φανταζόταν. Μέσα σε 124 ημέρες, και τα δύο φυτά αναπτύχθηκαν κανονικά, παρότι δεν είχαν και τις πιο ιδανικές συνθήκες φροντίδας. Το φυτό που προήλθε από τους σπόρους μεταφέρθηκε σε δοχείο, ενώ εκείνο που ξεκίνησε από τη φέτα μπήκε απευθείας στο έδαφος.

Οι πρώτες ντομάτες εμφανίστηκαν γύρω στην 94η ημέρα και από εκεί και μετά η παραγωγή πήρε την ανηφόρα. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό αποδείχθηκε το φυτό που προήλθε από τη φέτα της ντομάτας, αφού γέμισε με καρπούς που ωρίμαζαν σχεδόν ταυτόχρονα.

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως περίμενε να δει κάποια ανάπτυξη, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Μάλιστα, ανέφερε ότι δεν είχε ξανασυναντήσει τόσο παραγωγικό φυτό σε αντίστοιχη δοκιμή.

Τι αποκάλυψε τελικά αυτό το αλλόκοτο πείραμα

Σύμφωνα με τον Prigioni, οι ντομάτες που προέκυψαν φαίνεται να ανήκουν στην ποικιλία Roma, αν και πιθανότατα πρόκειται για υβριδική εκδοχή. Αυτό έχει τη σημασία του, γιατί στις υβριδικές ποικιλίες οι σπόροι δεν δίνουν πάντοτε φυτά ίδια με το αρχικό. Με απλά λόγια, η φύση έχει τον δικό της χαρακτήρα και δεν μπαίνει πάντα σε καλούπια.

Όσο για τη γεύση, τις περιέγραψε ως ευχάριστες, με ήπια γλυκύτητα και αρκετά καλή υφή, ώστε να τρώγονται άνετα και σε μεγαλύτερη ποσότητα.

Πίσω από την viral πλευρά της ιστορίας, υπάρχει και κάτι ουσιαστικό. Ακόμη και ένα προϊόν μαζικής παραγωγής μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για μια κανονική, ζωντανή καλλιέργεια. Δεν σημαίνει βέβαια ότι κάθε ντομάτα από burger θα γίνει θαύμα του μποστανιού, αλλά σίγουρα το πείραμα αποδεικνύει πως η φύση βρίσκει συχνά τρόπους να μας διαψεύδει δημιουργικά. Και κάπως έτσι, ένα απλό burger κατάφερε να περάσει από τον πάγκο του fast food στο χώμα, και από εκεί σε μια ιστορία που κανείς δεν περίμενε να δει να ανθίζει έτσι.