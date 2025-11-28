Καθώς στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ετοιμάζονται για την Ημέρα των Ευχαριστιών, το κλασικό χάος στην κουζίνα έχει ήδη ξεκινήσει. Με τις γαλοπούλες να ψήνονται, τα κατσαρολάκια να γεμίζουν πουρέ και τα χρονοδιαγράμματα να πιέζουν ανελέητα, ο χρόνος για ξεφλούδισμα πατάτας είναι το τελευταίο που χρειάζεται κανείς. Κάπου εκεί, λοιπόν, εμφανίστηκε ένα TikTok που έγινε viral… και για καλό λόγο.

Η σεφ Nicole Jacques δημοσίευσε ένα βίντεο που έκανε τους πάντες να αναρωτιούνται πώς γίνεται να μην το είχαν σκεφτεί νωρίτερα. Το μυστικό της; Ένα απλό, περιμετρικό κόψιμο γύρω από την πατάτα πριν τη βράσεις. Τόσο απλό!

Αφού λοιπόν η πατάτα βράσει, μαλακώσει και πάρει μια ανάσα για να κρυώσει, κρατάς τις δύο άκρες και… τραβάς. Η φλούδα φεύγει ολόκληρη. Καμία προσπάθεια, καμία γκρίνια, καμία ορθοστασία με τις ώρες.



Η Jacques το παρουσίασε με ενθουσιασμό, λέγοντας πως είναι από τα πιο έξυπνα κόλπα που έχει δοκιμάσει τελευταία, και το TikTok συμφώνησε. Πάνω από 1,4 εκατομμύρια προβολές και άπειρα σχόλια ανθρώπων που ένιωσαν πως μόλις τους έλυσε τα χέρια!

Ένας χρήστης έγραψε ότι φοβόταν το καθάρισμα πατάτας αλλά πλέον… βρήκε το φως. Άλλος παραδέχτηκε ότι ανακάλυψε το βίντεο με καθυστέρηση λίγων ωρών και αισθάνθηκε προδομένος από τον αλγόριθμο. Και κάποιος τρίτος ήταν ήδη έτοιμος να φτιάξει πουρέ, μόνο και μόνο για να δοκιμάσει το κόλπο.

Η σεφ δεν σταματά εκεί. Στο προφίλ της ανεβάζει συνεχώς μικρά hacks που κάνουν τη ζωή στην κουζίνα λιγότερο κουραστική και πολύ πιο έξυπνη, από βαθύ καθάρισμα πλυντηρίου πιάτων μέχρι απλά, comfort φαγητά όπως chicken-lime bowls και φασολάκια κατσαρόλας για τα εορταστικά τραπέζια.