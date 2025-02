Δείτε αυτή την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου: Στις 19:45 το Red Carpet και στις 21:00 την λαμπερή τελετή απονομής

Με ελληνικό σχολιασμό από τους κριτικούς κινηματογράφου Πάνο Γκένα και Βαρβάρα Κοντονή στο Novacinema1 και με original version στο Novastars

Τα 78α βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, 2025 EE BAFTA Film Awards, έρχονται και φέτος στα κανάλια Novacinema1 και Novastars, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό! Αυτή την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου από τις 19:45 το κόκκινο χαλί στρώνεται στο Southbank Centre’s Royal Festival Hall του Λονδίνου και μεγάλοι αστέρες του κινηματογράφου διεκδικούν βραβεία σε περισσότερες από 20 κατηγορίες. Η τελετή απονομής των βραβείων κύρους θα προβληθεί στις 21:00 Novacinema1 και Novastars (και με τηλεοπτική μετάδοση από το BBC One στο Ηνωμένο Βασίλειο) με οικοδεσπότη της λαμπερής βραδιάς τον βραβευμένο ηθοποιό David Tennant.

Από τις 19:45 οι συνδρομητές θα απολαύσουν το 2025 EE BAFTA Film Awards Red Carpet. Στις 21:00 θα ακολουθήσει, η 78η Τελετή Βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (EE BAFTA Film Awards) από Novacinema1 με ελληνικό σχολιασμό από τους κριτικούς κινηματογράφου Πάνο Γκένα και Βαρβάρα Κοντονή και από Novastars σε original version. Κατά τη διάρκεια της τελετής το δημοφιλές βρετανικό μουσικό γκρουπ Take That θα ανέβει στη σκηνή, ερμηνεύοντας το Νο1 single τους, «Greatest Day», το οποίο συμμετέχει στην υποψήφια για BAFTA ταινία Anora. Επίσης, ο γνωστός ηθοποιός Jeff Goldblum θα φέρει τη μοναδική του πινελιά στη σκηνή, ερμηνεύοντας στο πιάνο κατά τη διάρκεια του In Memoriam μέρος του προγράμματος.

Απόλαυσε την τελετή απονομής στα Novacinema1 & Νοvastars αλλά και Οn Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ, όποτε εσύ επιθυμείς μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV που τους ταιριάζει.