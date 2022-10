SHERO – Με δύναμη από το Answear.LAB

για την υπερδύναμη των γυναικών!

Η νέα συλλογή SHERO του Answear.LAB παρουσιάζει τις μεγαλύτερες τάσεις για το φετινό φθινόπωρο, ενώ ταυτόχρονα τονίζει την εσωτερική γυναικεία δύναμη, την ελευθερία και την ισότητα.

Τι σημαίνει SHERO;

Κάθε γυναίκα κρύβει μέσα της εσωτερική δύναμη η οποία αποτελεί την υπερδύναμη της. Κατά βάθος είναι ευαίσθητη, αλλά ταυτόχρονα αγωνίζεται για να κατακτήσει τα όνειρα της και να ζήσει με τους δικούς της όρους. Στην προσπάθεια της αυτή έχει συνοδοιπόρους άλλες γυναίκες, καθώς πιστεύει στη δύναμη της αλληλεγγύης και της αμοιβαίας υποστήριξης. Ο τίτλος της νέας συλλογής SHERO προέρχεται από τη φράση SHE IS A HERO γιατί κάθε γυναίκα κρύβει μέσα της μία πραγματική ηρωίδα!

Τι θα βρείτε στη νέα συλλογή SHERO:

Στη συλλογή SHERO θα ανακαλύψετε τα πιο μοντέρνα ρούχα που θα φορεθούν αυτό το φθινόπωρο: μάλλινα αλλά και δερμάτινα παλτό, T- shirt , μπουφάν bomber, oversized μπουφάν σε εκφραστικές γραμμές, αλλά και κοστούμια σε έντονα χρώματα που θα σας κάνουν να ξεχωρίσετε σε κάθε σας εμφάνιση. Επιπλέον, θα βρείτε ασύμμετρα φορέματα που αναδεικνύουν τη γυναικεία σιλουέτα αλλά και πιο casual κωδικούς, όπως Τ- shirt με slogan που υμνούν τη γυναικεία δύναμη. Όσο για τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί, η χρήση μαλακών υφασμάτων με σκούρο denim και φυσικό δέρμα δημιουργούν έναν συναρπαστικό συνδυασμό. Οι αποχρώσεις της νέας συλλογής είναι αποχρώσεις του μαύρου, γκρι, λευκού και μπεζ και συνδυάζονται με έντονο κόκκινο. Τα καθαρά και εκφραστικά χρώματα ενισχύουν το μήνυμα της συλλογής για γυναικεία δύναμη.

Το Answear.LAB στηρίζει έμπρακτα τις γυναίκες ΚΑΙ στην Ελλάδα.

Πίσω από τη νέα συλλογή SHERO και το γυναικείο μήνυμα της κρύβεται κάτι βαθύτερο. Το Answear.LAB δεν περιορίζεται στη μόδα, αλλά ενθαρρύνει τον καθένα να ζήσει με τους δικούς του όρους. Από την έναρξη των δραστηριοτήτων της, η μάρκα δημιουργεί περιορισμένες συλλογές και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την πραγματική στήριξη των γυναικών σε όλο τον κόσμο. Επίσης, στη συλλογή Answear.LAB του answear.gr μόλις ξεκίνησε η διάθεση του T- shirt με slogan ‘Everything is up to you’ το οποίο εμπνεύστηκε και σχεδίασε η Μαριλένα Προκαλάμου, νικήτρια του φετινού Fashion Design project της 30ης Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας, Athens Xclusive Designers Week, χορηγός του οποίου ήταν η Answear. Το Answear.LAB, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξη της στις γυναίκες, προσφέρει όλα τα έσοδα από την πώληση του συγκεκριμένου Τ- shirt στο Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ, προκειμένου να βοηθήσει ευπαθείς ομάδες γυναικών. Παράλληλα τον Οκτώβριο η Answear θα βρίσκεται δίπλα στις δρομείς του Ladies Run, του απόλυτου running event που στηρίζει κάθε χρόνο το ΔΕΣΜΟ, διαθέτοντας μέρος των εσόδων από την πώληση των εισιτηρίων για τους σκοπούς του.

Η νέα περιορισμένη συλλογή SHERO είναι διαθέσιμη μέσω του παρακάτω link:

To T- shirt για τη στήριξη του ΔΕΣΜΟΥ είναι διαθέσιμο μέσω του παρακάτω link:

Σχετικά με τον ΔΕΣΜΟ

Ο ΔΕΣΜΟΣ είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που λειτουργεί ως αποτελεσματικός και αξιόπιστος συνδετικός κρίκος για την κοινωνική προσφορά στην Ελλάδα. Για να το πετύχει αυτό συνεργάζεται στενά αφενός με δωρητές του ιδιωτικού τομέα, αφετέρου με πάνω από 800 φορείς και κοινωφελείς οργανισμούς σε όλη τη χώρα, στηρίζοντας ενεργά το έργο τους και αναλαμβάνοντας δράσεις και πρωτοβουλίες που εστιάζονται στους εξής τομείς: Κοινωνική Πρόνοια, Οικοδόμηση Ενός Καλύτερου Μέλλοντος, Υγεία, Αντιμετώπιση και Αποκατάσταση Κρίσεων. Ο ΔΕΣΜΟΣ, ιδρύθηκε το 2012 στην Αθήνα, και από το 2013 λειτουργεί γραφείο και στη Θεσσαλονίκη. Για περισσότερες πληροφορίες www.desmos.org