Όταν μιλάμε για ευεξία, οι ίδιες συμβουλές επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά. Να κινείσαι περισσότερο, να τρως σωστά, να κοιμάσαι καλά, να περιορίζεις τη ζάχαρη και το αλκοόλ. Και ναι, όλα αυτά έχουν βάση και λειτουργούν. Απλώς δεν είναι όλη η εικόνα.

Υπάρχουν τρεις τομείς που σπάνια μπαίνουν στο επίκεντρο, κι όμως επηρεάζουν καθοριστικά το πώς νιώθεις στην καθημερινότητά σου. Όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχικά. Αν τους αγνοείς, είναι σαν να προσπαθείς να φτιάξεις ισορροπία πάνω σε μισό έδαφος. Ας τους δούμε λίγο πιο ουσιαστικά.

Υγεία εντέρου: Εκεί που ξεκινούν περισσότερα απ’ όσα φαντάζεσαι

Συνήθως όταν σκέφτεσαι «να προσέξω τον εαυτό μου», το μυαλό σου πάει σε δίαιτα ή γυμναστική. Το έντερο, όμως, δεν είναι απλώς ένα κομμάτι της πέψης. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα που επηρεάζει πολύ περισσότερα. Δεν είναι τυχαίο που το αποκαλούν «δεύτερο εγκέφαλο». Το μικροβίωμα, δηλαδή τα βακτήρια που ζουν στο έντερό σου, παίζουν ρόλο στη διάθεση, στην ενέργεια, ακόμα και στο πώς αντιδράς στο στρες. Αν αυτή η ισορροπία διαταραχθεί, το νιώθεις παντού, όχι μόνο στο στομάχι.

Τι μπορείς να κάνεις χωρίς υπερβολές και τάσεις πανικού;

Ξεκίνα με απλά πράγματα. Βάλε περισσότερες φυτικές τροφές στο πιάτο σου. Τρόφιμα όπως το σκόρδο, τα κρεμμύδια ή τα όσπρια δουλεύουν υπέρ σου. Από την άλλη, τα πολύ επεξεργασμένα προϊόντα και η υπερβολική ζάχαρη δεν βοηθούν καθόλου. Και κάτι που συχνά ξεχνάμε. Το στρες επηρεάζει άμεσα το έντερο. Οπότε δεν είναι μόνο τι τρως, αλλά και πώς ζεις.

Ενσυνειδητότητα: Μήπως δεν είσαι ποτέ πραγματικά «εκεί»;

Αν το σκεφτείς ειλικρινά, πόσες φορές μέσα στη μέρα είσαι πραγματικά παρούσα σε αυτό που κάνεις; Το πιθανότερο είναι ότι κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα, με το μυαλό σου ήδη στο επόμενο. Αυτή η διαρκής ένταση κουράζει περισσότερο απ’ όσο καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή. Εδώ έρχεται η ενσυνειδητότητα, όχι σαν κάτι «εναλλακτικό», αλλά σαν πρακτικό εργαλείο. Δεν σημαίνει να κάθεσαι με τις ώρες σε διαλογισμό. Σημαίνει να δίνεις χώρο στη στιγμή. Να τρως χωρίς κινητό, να περπατάς χωρίς σκέψεις για λίστες και υποχρεώσεις, να αναπνέεις συνειδητά για λίγα λεπτά. Μικρές κινήσεις, αλλά με μεγάλη επίδραση. Στην πράξη, αυτό που αλλάζει είναι η διαύγεια. Το άγχος μειώνεται πιο φυσικά και αρχίζεις να νιώθεις ότι δεν σε «παρασύρει» συνεχώς η καθημερινότητα.

Πνευματική ανάπτυξη: Το κομμάτι που αποφεύγεις να ορίσεις

Η πνευματική ανάπτυξη δεν έχει μία συγκεκριμένη μορφή. Δεν σημαίνει απαραίτητα θρησκεία ή κάποια συγκεκριμένη πρακτική. Είναι περισσότερο η ανάγκη να βρίσκεις νόημα σε αυτά που κάνεις. Και ναι, αυτό είναι πιο δύσκολο απ’ όσο ακούγεται. Γιατί απαιτεί να σταματήσεις για λίγο και να αναρωτηθείς τι σε γεμίζει πραγματικά. Όχι τι «πρέπει» να σε γεμίζει. Μπορεί να είναι κάτι απλό. Δημιουργία, επαφή με άλλους ανθρώπους, προσφορά, ακόμα και στιγμές ησυχίας. Το θέμα είναι να υπάρχει μια αίσθηση σύνδεσης με κάτι που ξεπερνά την καθημερινή ρουτίνα. Αν αυτό λείπει, συχνά υπάρχει ένα κενό που δεν καλύπτεται ούτε με ξεκούραση ούτε με διασκέδαση.

Η ευεξία δεν είναι μόνο συνήθειες που φαίνονται προς τα έξω. Είναι και αυτά που δουλεύουν πιο «αθόρυβα». Το έντερό σου, το πώς λειτουργεί το μυαλό σου μέσα στη μέρα και το αν νιώθεις ότι υπάρχει νόημα σε όσα κάνεις. Δεν χρειάζεται να τα αλλάξεις όλα μαζί. Αρκεί να ξεκινήσεις να τα παρατηρείς λίγο πιο συνειδητά. Και κάπου εκεί αρχίζει να αλλάζει πραγματικά η ισορροπία.