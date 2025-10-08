Φέτος, το ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece 2025 δεν είναι απλώς ένας αγώνας τριάθλου, αλλά μια γιορτή ζωής, δύναμης και αλληλεγγύης που ξεκινά με χαμόγελα, φως και δράσεις για όλη την οικογένεια. Από το μαγευτικό JYSK Night Run Peloponnese που θα “βάψει” τη Μαραθούπολη στα χρώματα του ηλιοβασιλέματος, μέχρι το ΕΕΑΑ IRONKIDS Peloponnese, όπου οι μικροί αθλητές θα ζήσουν τη χαρά της συμμετοχής, κάθε στιγμή του τριημέρου θα είναι μια υπενθύμιση ότι ο αθλητισμός ενώνει. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ξεχωρίζει ο Γιώργος Χατζηιωαννίδης, φούρναρης στο επάγγελμα και αθλητής στην ψυχή, αφού επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στον αγώνα της Costa Navarino αλλά αυτήν τη φορά με έναν ισχυρότερο σκοπό. Τρέχει, κολυμπάει και κάνει ποδήλατο για τη “Φλόγα”, τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, μετατρέποντας την προσωπική του διαδρομή σε ένα σπουδαίο μήνυμα ελπίδας και προσφοράς.

Στη συνέντευξη που ακολουθεί, μας μιλάει για το πώς το IRONMAN® μπήκε στη ζωή του, για τη δύναμη του να συνεχίζεις όταν όλα σε “δοκιμάζουν”, αλλά και για το πώς ένας αγώνας μπορεί τελικά να γίνει ένα ισχυρό κίνητρο για περισσότερη ανθρωπιά.

1. Εργάζεστε ως φούρναρης. Πότε και πώς μπήκε ο αθλητισμός και συγκεκριμένα το IRONMAN ® 70.3® στη ζωή σας;

Ο αθλητισμός υπήρχε από πάντα στη ζωή μου. Ξεκίνησα πολύ μικρός με κολύμπι και συνέχισα με το μπάσκετ μέχρι το τέλος του λυκείου. Μετά υπήρξε μια περίοδος «ανάπαυλας» και γύρω στα 30 ξεκίνησα ξανά, αρχικά με λίγο τρέξιμο. Το ένα έφερε το άλλο, αγάπησα το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων και στη συνέχεια μπήκε στη ζωή μου το τρίαθλο.

2. Στον περσινό αγώνα, δυσκολευτήκατε αρκετά όπως έχετε πει. Πώς τη θυμάστε αυτή την εμπειρία;

Ήταν σίγουρα ένας δύσκολος αγώνας, από αυτούς που σε δοκιμάζουν σε όλα τα επίπεδα. Παρ’ όλα αυτά, κράτησα ρυθμό, διαχειρίστηκα ό,τι προέκυψε και τερμάτισα. Ένα χρόνο μετά, αυτό που μένει είναι ότι, παρά τις δυσκολίες, δεν σταμάτησα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κατ’ εμέ.

3. Φέτος επιστρέφετε ξανά στο ΔΕΗ IRONMAN ® 70.3® Costa Navarino , Peloponnese , Greece 2025 αλλά με ένα ισχυρό κίνητρο. Κάνετε crowdfunding για τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα». Πείτε μας λίγα λόγια γι’ αυτό. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα; Πώς λειτουργεί και ποιος είναι ο στόχος σας;

Προέκυψε κατά τη διάρκεια του περσινού αγώνα. Εκείνη τη στιγμή που σκεφτόμουν να μην τερματίσω, συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα έκαναν τα πάντα για να μπορούν να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Έτσι είπα στον εαυτό μου ότι, από τη στιγμή που δεν κινδυνεύει η υγεία μου, η εγκατάλειψη δεν είναι επιλογή. Όταν τερμάτισα, αποφάσισα ότι την επόμενη φορά που θα προσπαθήσω κάτι αντίστοιχο, θέλω μέσα από αυτό να βοηθήσω όσους θέλουν αλλά δεν μπορούν. Στόχος μου είναι να συγκεντρώσω όσα περισσότερα χρήματα μπορώ για την ενίσχυση της «Φλόγας», κάτι που γίνεται πολύ εύκολα μέσω του www.supportthis.gr.

4. Τι σημαίνει για εσάς να αγωνίζεστε για έναν τόσο δυνατό σκοπό;

Είναι ο δικός μου τρόπος να επιστρέψω κάτι στην κοινωνία. Όταν ο αγώνας συνδέεται με έναν σκοπό που έχει πραγματικό αντίκτυπο, αποκτά άλλο νόημα. Δεν πρόκειται μόνο για προσωπική προσπάθεια, αλλά για μια ευκαιρία να συμβάλω, έστω και λίγο, σε κάτι που αξίζει.

5. Πριν από τον αγώνα, ποια είναι η σκέψη που σας δίνει τη μεγαλύτερη ώθηση να ξεκινήσετε;

Η σκέψη ότι κάποια στιγμή μπορεί να μη μπορώ να το κάνω. Γι’ αυτό, όσο μπορώ, θέλω να το ζω πλήρως και να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε αγώνα.

6. Τι θα λέγατε σε έναν άνθρωπο που σκέφτεται να αγωνιστεί σε έναν αγώνα IRONMAN ® 70.3®;

Όσο τρομακτική κι αν φαίνεται η ιδέα στην αρχή, να το κάνει. Η προετοιμασία και ο αγώνας σε αλλάζουν προς το καλύτερο· μαθαίνεις πολλά για τα όριά σου και για τον τρόπο που σκέφτεσαι. Μόνο κερδισμένος μπορεί να βγει.

7. Τι θα θέλατε να πείτε στα παιδιά και στις οικογένειες της «Φλόγας»;

Για μένα έχει σημασία να ξέρουν ότι δεν είναι μόνοι τους∙ ότι υπάρχει κόσμος που νοιάζεται πραγματικά και θέλει να σταθεί δίπλα τους. Η «Φλόγα» και όσοι συμμετέχουμε σε τέτοιες δράσεις είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε, έστω και λίγο, σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.

8. Τι θα λέγατε σε κάποιον που σκέφτεται να ενισχύσει τον σκοπό σας;

Να το κάνει με τον τρόπο που μπορεί. Κάθε συνεισφορά, ακόμα και μικρή, έχει σημασία· ένα χρηματικό ποσό ή ακόμη και ένα απλό share της δράσης στα κοινωνικά δίκτυα βοηθάει σημαντικά.

Δήλωση εκπροσώπου Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα»

«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να βλέπουμε ανθρώπους να αγκαλιάζουν τον αγώνα της Φλόγας και να μεταδίδουν το όραμά μας στην κοινωνία.

Η δράση του Γιώργου Χατζηιωαννίδη αποτελεί φωτεινό παράδειγμα ευαισθησίας και προσφοράς, που ενώνει τον αθλητισμό με την αγάπη για τη ζωή.

Τον ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη.»

Γεωργία Κόκκινου

Αντιπρόεδρος Φλόγας

Τέλος, στις 24-26 Οκτωβρίου μικροί και μεγάλοι, κάτοικοι της περιοχής, συνοδοί, αθλητές, εθελοντές και επισκέπτες ζουν τον παλμό και τη μεγαλειώδη προσπάθεια ενός IRONMAN® και γίνονται μέρος της ίδιας διαδρομής. Αυτής που ενώνει τον αθλητισμό με τη ζωή, τοποθετώντας τη Μεσσηνία στο πρώτο βάθρο του παγκόσμιου χάρτη.

Οι εγγραφές είναι ανοιχτές:

Για τον αγώνα τριάθλου ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece που περιλαμβάνει 1,9 χλμ κολύμπι, 90χλμ. ποδήλατο και 21,1 χλμ. τρέξιμο: https://www.ironman.com/races/im703-greece/register

Για το JYSK Night Run Peloponnese: https://www.ironman.com/races/im703-greece/night-run

Για το IRONKIDS Peloponnese: https://www.ironman.com/races/im703-greece/ironkids