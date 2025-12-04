Μετά τη δυναμική επιστροφή του στην Πελοπόννησο, το ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece, ανανεώνει το ραντεβού του με την παγκόσμια τριαθλητική κοινότητα για τις 25 Οκτωβρίου 2026, σηματοδοτώντας την 7η συνεχόμενη χρονιά του μεγαλύτερου αγώνα τριάθλου στην Ελλάδα και υμνώντας τον αθλητισμό, τη ζωή και την ανθρώπινη θέληση – με σύνθημα “Anything is Possible”.

Ο αγώνας πραγματοποιείται από την ευΖΗΝ feelόsophy και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με την ενέργεια της ΔΕΗ του κορυφαίου Powertech Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ονομαστικού χορηγού, και την Costa Navarino ως επίσημο χορηγό φιλοξενίας, με το W Costa Navarino να υποδέχεται για δεύτερη χρονιά τους συμμετέχοντες σε μια συναρπαστική τοποθεσία.

Μέχρι σήμερα, στη Γραμμή Εκκίνησης του IRONMAN® 70.3® Greece έχουν σταθεί περισσότεροι από 7.000 τριαθλητές από όλο τον κόσμο, μεταφέροντας το πνεύμα του ευ αγωνίζεσθαι και εμπνέοντας εκατομμύρια ανθρώπους. Μεταξύ τους και κορυφαίες προσωπικότητες του αθλητισμού: Ευρωπαίοι Πρωταθλητές, όπως ο Παναγιώτης Μπιτάδος και ο Louis Woodgate, και Olympians, όπως η Κέλλυ Αραούζου, ο Κωνσταντίνος Στάμου και ο Γιώργος Μπούγλας που ανεβάζουν τον πήχη ψηλότερα.

Ο αγώνας του 2025 έγραψε ιστορία και με τη συμμετοχή μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες IRON Families παγκοσμίως του κορυφαίου Βρετανού σεφ Gordon Ramsay που έλαβε μέρος στον αγώνα τριάθλου μαζί με τη σύζυγό του Tana και την 24χρονη κόρη τους Tilly – όλοι φανατικοί υποστηρικτές του τριάθλου και λάτρεις της Ελλάδας. Η Tana Ramsay μάλιστα σημείωσε εξαιρετική επίδοση, κερδίζοντας την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα IRONMAN® 70.3®. Ακολουθώντας τα χνάρια της αθλητικής οικογένειας, ο 6χρονος Oscar James Ramsay συμμετείχε στο Aquathlon του ΕΕΑΑ IRONKIDS Peloponne 2025 powered by IRONMAN®, κάνοντας τα πρώτα του βήματα στον κόσμο του τριάθλου. Κατά τον τερματισμό, ο Gordon Ramsay δήλωσε: «Είμαστε και επίσημα μια IRON Family! Αυτός ο αγώνας ήταν “μαγειρεμένος” στην εντέλεια. Το κομμάτι της κολύμβησης ήταν ομαλό, το σκέλος της ποδηλασίας ήταν δύσκολο σε κάποια σημεία αλλά απίστευτα όμορφο και το τρέξιμο μια πρόκληση για εμένα, αλλά τα καταφέραμε. Είμαι πολύ περήφανος για την Tilly και την Tana που τα πήγαν περίφημα. Ευχαριστώ όλους τους αθλητές και τους εθελοντές που έκαναν τη σημερινή ημέρα τόσο ξεχωριστή.»

Στο ίδιο πνεύμα, τον Οκτώβριο του 2026, ακόμα περισσότεροι αθλητές θα κολυμπήσουν 1,9 χλμ. στον Κόλπο του Ναβαρίνου, θα ποδηλατήσουν 90 χλμ. στη μεσσηνιακή ενδοχώρα και θα τρέξουν 21,1 χλμ. σε παραθαλάσσια, φυσικά τοπία απαράμιλλης ομορφιάς, πάντα σύμφωνα με τα υψηλά διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, γράφοντας τη δική τους ιστορία και τοποθετώντας την Πελοπόννησο ξανά στο ψηλότερο βάθρο του παγκόσμιου τριάθλου!

Οι εγγραφές άνοιξαν ΕΔΩ.

Official Website: https://www.ironman.com/races/im703-greece

ευΖΗΝ feelόsophy Website: https://feelosophy.gr/ironman-70-3-greece/

Facebook: https://www.facebook.com/IM703Greece

Instagram: http://www.instagram.com/ironman_greece/