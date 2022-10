Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟ LE DEFILE “WALK YOUR WORTH” SHOW

ΤΗΣ L’ORÉAL PARIS

Η λαμπερή σταρ βρέθηκε στο Παρίσι και εκπροσώπησε τη χώρα μας ως ambassador

της μάρκας.

Τι κι αν οι celebrities και οι influencers συνηθίζουν να κάθονται στη front row των επιδείξεων της Paris Fashion Week; Η L’Oréal Paris μας επιφύλασσε για ακόμα μία χρονιά την πιο ευχάριστη έκπληξη. Τη Κυριακή 2 Οκτωβρίου, η L’Oréal Paris, ως επίσημος συνεργάτης του Paris Fashion Week, επέστρεψε στη μητρόπολη της μόδας στο εμβληματικό École Militaire, πραγματοποιώντας για 5η χρονιά το φαντασμαγορικό Le Défilé Runway Show γιορτάζοντας τη γυναικεία αξία και ενδυνάμωση στη καρδιά του Παρισιού. Ο εορτασμός των γυναικών απέδειξε τη δέσμευση της μάρκας να τιμά τις γυναίκες και να γιορτάζει καθημερινά την αξία τους. Φέτος και σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Right To Be, η L’Oréal Paris προσκάλεσε τις διεθνείς εκπροσώπους της, influencers και γυναίκες της διπλανής πόρτας να «ενώσουν τις φωνές τους» εκφράζοντας το ηχηρό statement «Walk your Truth» και να δημιουργήσουν μια πασαρέλα ωδή στη διαφορετικότητα.

Ανάμεσά τους η Δούκισσα Νομικού, που εκπροσώπησε την χώρα μας ως ambassador της L’Oréal Paris στο πλάι των Andie McDowell, Eva Longoria, Katherine Langford κ.α., αφήνοντας το δικό της στίγμα στη πασαρέλα του Le Défilé.

Άκρως εντυπωσιακή η Δούκισσα εμφανίστηκε με ένα λαμπερό κόκκινο κοστούμι, επιμελώς ατημέλητο ponytail διά χειρός Stephane Lancien, International L’Oréal Paris Hair Artist & Expert, και έντονο smokey eye makeup look που έκανε το βλέμμα της διαπεραστικό με την υπογραφή της Val Garland, L’Oréal Paris Global Makeup

Director. Διέσχισε το catwalk με πολύ άνεση, μεγάλη αυτοπεποίθηση και παιχνιδιάρικη διάθεση και ενθουσίασε το κοινό, χορεύοντας στους ρυθμούς της μουσικής που έδινε τον παλμό στο σόου. Η L’Oréal Paris μέσω του θρυλικού -πλέον- Le Défilé Runway Show συνεχίζει να εκδημοκρατίζει τη μόδα και την ομορφιά, να προσφέρει έμπνευση και δημιουργική υπεροχή.

Γιατί μας αξίζει!

