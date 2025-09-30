Η Δούκισσα Νομικού έκανε μια εμφάνιση που τράβηξε όλα τα βλέμματα στο Παρίσι, ανεβαίνοντας στην πασαρέλα της L’Oréal Paris κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας, δίπλα σε διεθνείς προσωπικότητες όπως η Έβα Λονγκόρια, η Έλεν Μίρεν και η Τζέιν Φόντα.

Η επίδειξη έγινε χθες, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου μπροστά από το Hôtel de Ville και είχε έναν ισχυρό συμβολισμό: την επανερμηνεία του γαλλικού συνθήματος «Ελευθερία. Ισότητα. Αδελφότητα», με έμφαση στη γυναικεία ενδυνάμωση και την αλληλεγγύη.

Η Δούκισσα Νομικού επέλεξε για την πασαρέλα ένα μακρύ μαύρο φόρεμα με τολμηρά κοψίματα στην κοιλιά και διαφάνειες στο τελείωμα, ένα look που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Ξεχωριστή στιγμή του σόου ήταν και η εμφάνιση της Έλεν Μίρεν, η οποία στα 80 της χρόνια περπάτησε με στιλ και αυτοπεποίθηση φορώντας ασημί ζιβάγκο και μαύρο παντελόνι, αποδεικνύοντας πως η ομορφιά δεν έχει ηλικία. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, που εδώ και δέκα χρόνια είναι πρέσβειρα της L’Oréal Paris, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Δεν προσπαθούμε να είμαστε όμορφες. Προσπαθούμε να είμαστε αυθεντικές, χαρούμενες και θετικές».

Η Τζέιν Φόντα εντυπωσίασε με ένα μακρύ ασημί φόρεμα, ενώ η Έβα Λονγκόρια επέλεξε ένα σατέν μαύρο φόρεμα με κορσέ και άνοιγμα στο πίσω μέρος.

Η παρουσία της Δούκισσας Νομικού στην ίδια σκηνή με τόσο ηχηρά ονόματα – από την Κένταλ Τζένερ και τη Χάιντι Κλουμ, μέχρι τη Βαϊόλα Ντέιβις και την Άντι ΜακΝτάουελ – ήταν αναμφίβολα μια ξεχωριστή εμπειρία.

«Ελευθερία. Ισότητα. Αδελφότητα. Όλοι μας το αξίζουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της, συνοψίζοντας το πνεύμα της βραδιάς.

