H KRAFT Paints συμμετέχει στο digital Race For The Cure® 2020

Η KRAFT Paints συμμετέχει για ακόμα μία χρονιά στη διοργάνωση Greece Race For The Cure®, που θα πραγματοποιηθεί 25, 26 & 27 Σεπτεμβρίου 2020 ως το ελληνικό κομμάτι της πανευρωπαϊκής διοργάνωσης digital Race for the Cure® 2020, στηρίζοντας με τον δικό της τρόπο το έργο του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία και τις αξίες της που έχουν ως κύριο άξονα τον σεβασμό προς τον άνθρωπο.

Φέτος, λόγω της κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία του COVID-19, το Race for the Cure®, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση με στόχο την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, μετατρέπεται στο μεγαλύτερο digital αθλητικό event με κοινωνικό σκοπό στην Ευρώπη, με τη συμμετοχή τριάντα διοργανώσεων Race for the Cure® από 22 χώρες.

Οι 180 συμμετέχοντες της CIA – Color Intelligence Agents –, που αποτελούν την ομάδα της KRAFT Paints, έχουν ήδη παραλάβει τα μπλουζάκια τους και είναι έτοιμοι να τρέξουν το δικό τους αγώνα σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, ώστε να υποστηρίξουν αντίστοιχα τον τοπικό οργανισμό της κάθε χώρας, αναδεικνύοντας την αξία του εθελοντισμού, της προσφοράς και της αλληλεγγύης με έναν κοινό στόχο.

Παράλληλα, μας προτρέπουν να τρέξουμε κι εμείς τον δικό μας αγώνα Race For The Cure®, όπου και αν βρισκόμαστε, δηλώνοντας συμμετοχή στην ιστοσελίδα της Διοργάνωσης www.greecerace.gr, ώστε να μεταδώσουμε όλοι μαζί το μήνυμα υπέρ της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της θεραπείας του καρκίνου του μαστού.

Με αυτόν τον τρόπο, η KRAFT Paints, υποστηρίζει ενεργά αυτήν τη μεγάλη γιορτή επικοινωνώντας δυνατά το μήνυμα της αισιοδοξίας, της ελπίδας και της ζωής, δίπλα σε κάθε γενναία γυναίκα που δίνει το δικό της αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού.