Greece Race for the Cure® 2024: ΜΑΖΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ από τον καρκίνο του μαστού!

Το Greece Race for the Cure®, ο αγώνας-θεσμός ενάντια στον καρκίνο του μαστού, επιστρέφει για 16η χρονιά την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2024. Με αφετηρία το Ζάππειο, δύο νέες διαδρομές στο κέντρο της Αθήνας και με δυνατότητα απομακρυσμένης συμμετοχής όπου κι αν βρισκόμαστε, θα είμαστε για ακόμα μια χρονιά «Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού».

Το Greece Race for the Cure® πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), με την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe® και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure® παγκοσμίως, ευαισθητοποιώντας χιλιάδες κόσμου για τον καρκίνο του μαστού κάθε χρόνο.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η προαγωγή της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης της ασθένειας και η ενδυνάμωση των ασθενών, ενώ μέσα από αυτή υλοποιούνται προγράμματα του Συλλόγου «Άλμα Ζωής» ολόκληρη τη χρονιά.

Εγγραφές: www.greecerace.gr

Οι εγγραφές για το 16Ο Greece Race for the Cure® πραγματοποιούνται αποκλειστικά διαδικτυακά εδώ: https://greecerace.gr/greece–race–for–the–cure–registrations/

Αγώνας δρόμου 5 χιλιομέτρων : Εγγραφές ως 19/09 ή με τη συμπλήρωση 10.000 δρομέων / Αντίτιμο συμμετοχής: 10€

Εγγραφές ως 19/09 ή με τη συμπλήρωση 10.000 δρομέων / Αντίτιμο συμμετοχής: 10€ Περίπατος 2 χιλιομέτρων: Εγγραφές ως 22/09 ή με τη συμπλήρωση 35.000 συμμετοχών/ Αντίτιμο συμμετοχής: 8€

Εγγραφές ως 22/09 ή με τη συμπλήρωση 35.000 συμμετοχών/ Αντίτιμο συμμετοχής: 8€ Digital Συμμετοχή: Συμμετέχουμε στη διοργάνωση απομακρυσμένα και αφήνουμε το δικό μας αποτύπωμα ενάντια στον καρκίνο του μαστού μέσα από τα social media / Εγγραφές για τη digital συμμετοχή ως 17/09 / Εγγραφή: 8€.

Σε κάθε εγγραφή περιλαμβάνεται το συλλεκτικό t-shirt της διοργάνωσης και chip χρονομέτρησης για τους δρομείς.

Παραλαβή υλικού

Μπορείτε να επιλέξετε να παραλάβετε το υλικό για τη συμμετοχή σας από το σημείο παραλαβών (3ης Σεπτεμβρίου 61, Αθήνα, ισόγειο (κτίριο Δραματικής Σχολής Αθηνών «Γ. Θεοδοσιάδη») από 23/9/2024 έως 27/9/2024, Δευτέρα με Παρασκευή, 10πμ-8μμ.

Υπάρχει, επίσης, δυνατότητα για αποστολή του υλικού του αγώνα, αποκλειστικά εντός Ελλάδος με χρέωση παραλήπτη.

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2024: Ημέρα Προαγωγής Υγείας

12μμ-6μμ: Δωρεάν δράσεις για μικρούς και μεγάλους στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου

Δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης (μαστογραφικός έλεγχος, λιπομέτρηση & συμβουλές διατροφής, ενημέρωση-εξέταση για λεμφοίδημα για γυναίκες με καρκίνο μαστού, ενημέρωση για εθελοντική προσφορά αιμοποιητικών κυττάρων / μυελού των οστών )

για εθελοντική προσφορά αιμοποιητικών κυττάρων / μυελού των οστών Sessions γυμναστικής (tumbao, salsa, dance my pilates, Zumba, yoga)

Εργαστήρια κατασκευής τσάντας & κοσμημάτων για μικρούς και μεγάλους

Παιδική γωνιά ( face painting , ζωγραφική, εργαστήριο κατασκευής σποροβόμβας)

Sponsors’ expo

Πλανητάριο

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: https://greecerace.gr/savvato-proagwgi-prolipsis-ygeias-mastou

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου:

9πμ-12μμ: Δράσεις στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου

Συνεχείς δράσεις στην κεντρική σκηνή της διοργάνωσης (warm up, DJ set, αποθεραπεία δρομέων, δρώμενο & τελετή αναγνώρισης survivors), ειδικά διαμορφωμένος χώρος φωτογράφησης, face painting στην παιδική γωνιά, τείχος ευχών, sponsors’ expo και δράσεις ενημέρωσης και προαγωγής της πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού.

30 Εκκίνηση αγώνα δρόμου 5χλμ. / Αφετηρία: Ζάππειο (Βασ.Αμαλίας), Τερματισμός: Βασ. Κωνσταντίνου απέναντι από το Καλλιμάρμαρο

Αφετηρία: Ζάππειο (Βασ.Αμαλίας), Τερματισμός: Βασ. Κωνσταντίνου απέναντι από το Καλλιμάρμαρο 30 Εκκίνηση περιπάτου 2χλμ/ Αφετηρία: Ζάππειο (Βασ.Αμαλίας), Τερματισμός: Βασ. Κωνσταντίνου απέναντι από το Καλλιμάρμαρο

Περισσότερα για το πρόγραμμα ημέρας του αγώνα: https://greecerace.gr/πληροφορίες-αγώνα-πρόγραμμα-αγώνα/

#GRFC2024

Χρησιμοποιώντας το hashtag της διοργάνωσης #GRFC2024 και tag @almazois δυναμώνουμε ακόμα περισσότερο τη φωνή μας ενάντια στον καρκίνο του μαστού! Ας μοιραστούμε μέσα από τα social media την εμπειρία της συμμετοχής μας και ας διαδώσουμε μαζί τα αισιόδοξα μηνύματα του αγώνα για την πρόληψη, τη θεραπεία και τη ζωή μετά τον καρκίνο του μαστού.