Η Beverage World συμμετέχει για ακόμα μία χρονιά στο Athens Bar Show, τη μεγαλύτερη επαγγελματική έκθεση που απευθύνεται σε bartenders και επαγγελματίες των bar και της εστίασης. Στο πλαίσιο της φετινής έκθεσης, η Beverage World θα έχει εντυπωσιακή παρουσία, με τρία μοναδικά booths που θα «ταξιδέψουν» τους επισκέπτες στον κόσμο των premium brands της.

Η εκτενής παρουσία της Beverage World στην έκθεση έρχεται ως εξέλιξη της διεύρυνσης του portfolio της εταιρείας, αλλά και της διάθεσής της να προβάλει ολιστικά τον χαρακτήρα των brands που εκπροσωπεί. Τα στελέχη της Beverage World, καθώς και διάσημοι brand ambassadors απ’ όλο τον κόσμο θα βρίσκονται στον χώρο της έκθεσης για να υποδέχονται το κοινό, μεταξύ 11:00 – 20:00, και τις δύο ημέρες της διοργάνωσης.

H παρουσία της Beverage World στην έκθεση περιλαμβάνει ένα κεντρικό περίπτερο (206), όπου θα πρωταγωνιστούν τα brands των εταιρειών Vantguard και Gruppo Campari, καθώς και δύο ξεχωριστά περίπτερα, αφιερωμένα στα brands ANGOSTURA (207) και ΑΧΙΑ (208), σχεδιασμένα, ώστε να αντανακλούν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του κάθε ποτού. Με τα tailor-made booths της, η Beverage World συνεχίζει για μια ακόμα χρονιά να «ταξιδεύει» τους επισκέπτες του Athens Bar Show «Around the Beverage World», δίνοντας τους την ευκαιρία να απολαύσουν γεύσεις με μεσογειακές νότες στο booth της ΑΧΙΑ και εξωτικά κοκτέιλ με άρωμα Καραϊβικής στο περίπτερο του ANGOSTURA, ενώ στο main booth θα πρωταγωνιστούν οι νέες γευστικές εμπειρίες, που η εταιρεία θα παρουσιάσει στην διοργάνωση.

Επιπλέον, η Beverage World έχει σχεδιάσει εξειδικευμένα σεμινάρια για τους επαγγελματίες του κλάδου, με τη συμμετοχή, παγκοσμίου φήμης, ambassadors των brands Broker’s Gin, ANGOSTURA, AXIΑ και της εταιρείας Vantguard. Στόχος της είναι οι επαγγελματίες του κλάδου να γνωρίσουν καλύτερα τη μεγάλη γκάμα προϊόντων της, επιβεβαιώνοντας την «Beverages around the clock» στρατηγική της, για ένα ολοκληρωμένο portfolio με premium προτάσεις κατανάλωσης για κάθε ώρα και κάθε περίσταση.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η Beverage World έχει οργανώσει και 3 ξεχωριστά events που θα πλαισιώσουν το Athens Bar Show ώστε οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν ακόμα καλύτερα τα brands της εταιρείας: την Τρίτη 08/11, στο Λοκάλι, 2 από τα πιο διάσημα bars του κόσμου διαγωνίζονται για την κορυφή, στο Vantguard Cup Match, με πρωταγωνιστές την τεκίλα Curado, το whiskey Flaming Pig και το Gin Raw. Οι celebrity bartenders-καλεσμένοι της Beverage World θα αναμετρηθούν για τα πιο γευστικά cocktail και τις περισσότερες παραγγελίες! Την ίδια ημέρα, στο «μυστικό» The Speakeasy Athens, bartenders από το Donovan Bar του Λονδίνου, ένα από τα 50 καλύτερα bars του κόσμου, αναλαμβάνουν guest shift και δημιουργούν πρωτότυπα cocktails, με βάση την ΑΧΙΑ! Οι δύο εκδηλώσεις θα δώσουν

τον «τόνο» για τις 2 ημέρες του Athens Bar Show, ενώ η Beverage World θα επανέλθει και μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, με ένα ακόμα ΑΧΙΑ event, αυτή τη φορά στο Bar In Front Of The Bar, την Πέμπτη 10/11, όπου σε συνεργασία με το Difford’s Guide, οι καλεσμένοι θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν επιπλέον μοναδικούς συνδυασμούς της ΑΧΙΑ, που αναδεικνύουν τη ξεχωριστή dry γεύση της.

To Athens Bar Show 2022 θα λάβει χώρα και φέτος στην «Τεχνόπολη» του Δήμου Αθηναίων, το διήμερο 8-9 Νοεμβρίου, και αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες από τον κλάδο των ποτών και της εστίασης.