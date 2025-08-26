Η LG Electronics (LG) προσκαλεί καταναλωτές από όλο τον κόσμο στο Βερολίνο, Γερμανία, για να γνωρίσουν από κοντά τις τελευταίες καινοτομίες της στον τομέα των οικιακών συσκευών με τεχνητή νοημοσύνη, στο πλαίσιο της έκθεσης IFA 2025, που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 9 Σεπτεμβρίου. Με θέμα «LG AI Appliances Orchestra», η εταιρεία θα παρουσιάσει το AI Home Solution – μια αρμονική ενσωμάτωση συσκευών με τεχνητή νοημοσύνη, σχεδιασμένων να εμπλουτίζουν και να αναβαθμίζουν τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής.

Για να κεντρίσει το ενδιαφέρον και την περιέργεια των εγχώριων και διεθνών μέσων ενημέρωσης, η LG απέστειλε μια εντυπωσιακή οπτικά πρόσκληση, όπου μια δραματική δέσμη φωτός φωτίζει τον FURON, τον AI agent της εταιρείας, που εμφανίζεται στο επίκεντρο σαν μαέστρος. Πίσω από τον FURON, παρατάσσονται οι AI συσκευές της LG σαν μια ορχήστρα, συμβολίζοντας την αρμονία και τη συνδεδεμένη νοημοσύνη που βρίσκονται στον πυρήνα του οράματος της LG για το «σπίτι με τεχνητή νοημοσύνη».

Στην Αίθουσα 18 της Messe Berlin, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τα πολλά πρακτικά οφέλη του LG AI Home Solution. Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει ολόκληρη τη σειρά AI συσκευών προσαρμοσμένων για την ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και το LG ThinQ ON – το προηγμένο AI home hub που λειτουργεί ως ο κεντρικός κόμβος του εξελισσόμενου οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης της LG. Το ThinQ ON επιτρέπει την απρόσκοπτη διασύνδεση μεταξύ των συσκευών LG και διαφόρων εξωτερικών πλατφορμών και υπηρεσιών, προσφέροντας μια εκτεταμένη και άκρως εξατομικευμένη εμπειρία έξυπνου σπιτιού.

Για όσους δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν αυτοπροσώπως στην IFA, η LG θα μεταφέρει τον παλμό του περιπτέρου της στην παγκόσμια σελίδα της στο YouTube (www.youtube.com/@LGGlobal) από τις 5 Σεπτεμβρίου.