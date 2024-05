Η Πλαίσιο, έλαβε την πιστοποίηση Best Workplaces™ for Women 2024, μια αναγνώριση που έρχεται από τις 767 γυναίκες που συμμετείχαν στην σχετική έρευνα και αποτυπώνει την αφοσίωση και την δέσμευση της εταιρείας να δημιουργεί έναν χώρο εργασίας, όπου οι γυναίκες αισθάνονται ότι εκτιμώνται, υποστηρίζονται και έχουν την ευκαιρία να εξελιχθούν χωρίς αποκλεισμούς και προκαταλήψεις. Μια διάκριση που έρχεται σε συνέχεια της πιστοποίησης Great Place to Work (Jun 2023 – Jun 2024) που έλαβε η εταιρεία με την συμμετοχή των 1578 #plaisiopeople.

Τα τελευταία χρόνια, η Πλαίσιο υλοποιεί μια συνεκτική στρατηγική για τους ανθρώπους της, θέλοντας να ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο μια κουλτούρα που βασίζεται στη διαφορετικότητα και την ισότητα. Συνεχίζει να απομυθοποιεί τις γυάλινες οροφές και επαναπροσδιορίζει την επιτυχία όλων με όρους συμπερίληψης και αποδοχής.

Αποτέλεσμα της στρατηγικής αυτής είναι περίπου ένας στους δύο, από τους 1578 συνολικά εργαζόμενους στην Πλαίσιο να είναι γυναίκες (49%) όπως και το 35% του management team της εταιρείας. Αναδείχθηκε ως ένα εργασιακό περιβάλλον όπου οι γυναίκες αισθάνονται ότι λαμβάνουν ισότιμη και δίκαιη μεταχείριση από τους συναδέλφους τους (97%), ανεξάρτητα από το φύλο τους και με το 87% από αυτές να επισημαίνει ότι η εταιρεία προωθεί συμπεριφορές ανοικτές αποφεύγοντας τις διακρίσεις.

Η κατάκτηση της 8ης θέσης στη λίστα του Great Place to Work Best Workplaces for Women Hellas 2024 αποδεικνύει ότι για την Πλαίσιο είναι σημαντική προτεραιότητα η διατήρηση ενός συμπεριληπτικού και ευχάριστου περιβάλλοντος εργασίας για όλους/όλες. Η διάκριση αυτή προήλθε μετά από τη συμμετοχή της Πλαίσιο στην ετήσια έρευνα εργασιακού περιβάλλοντος Trust Index και την πιστοποίησή της από τον οργανισμό Great Place to Work Hellas. Η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερης σημασίας γιατί βασίζεται στην ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση που πραγματοποιούν οι #plaisiopeople σχετικά με την καθημερινότητά τους στο εργασιακό περιβάλλον τους.

H Σοφία Παπαϊωάννου, Head of Human Resourses, δήλωσε: “H διάκρισή μας ως Best Workplaces for Women Hellas 2024, αποτελεί αναγνώριση της συλλογικής αφοσίωσης και της συνεχούς προσπάθειας της Πλαίσιο να δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον, όπου όλοι οι εργαζόμενοι νιώθουν ότι εκτιμώνται, τους σέβονται και έχουν την ευκαιρία να εξελιχθούν και να ευδοκιμήσουν. Στόχος μας είναι όλα τα στελέχη της εταιρείας να νιώθουν ασφαλή ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, την καταγωγή και άλλους παράγοντες. Η αναγνώριση ως ένα Great Place To Work για τις γυναίκες επιβεβαιώνει ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Παράλληλα, χρησιμεύει επίσης ως υπενθύμιση ότι το ταξίδι μας προς τη δημιουργία ενός ακόμα καλύτερου χώρου εργασίας δεν τελειώνει ποτέ. Θα συνεχίσουμε να ακούμε, να μαθαίνουμε και να εξελισσόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι παραμένουμε ένα μέρος όπου όλοι μπορούν να διαπρέψουν και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.”