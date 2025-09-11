Η Samsung Electronics παρουσίασε στην IFA 2025 τα Smart Modular Homes, ένα μοντέλο κατοικίας που συνδυάζει την αρθρωτή αρχιτεκτονική με την τεχνητή νοημοσύνη

Το Smart Modular Home της Samsung συνδυάζει τις συσκευές με δυνατότητες AI της εταιρείας, συστήματα HVAC (θέρμανση, εξαερισμό και κλιματισμό) υψηλής απόδοσης και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα μέσω των SmartThings και SmartThings Pro

Το Smart Modular Home αποτελεί ένα «ζωντανό» οργανισμό που προσαρμόζεται στις ανάγκες των χρηστών.

Η είσοδος στο σπίτι γίνεται ασφαλής και άνετη, χάρη στις έξυπνες κάμερες και τις έξυπνες κλειδαριές που προσφέρουν προστασία και έλεγχο.

Κατά την είσοδο στο σπίτι, διατίθεται ένα επιτοίχιο πάνελ σε στυλ τάμπλετ, το οποίο διαθέτει τη λειτουργία 3D Map View του SmartThings. Η οθόνη εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση των συσκευών σε όλο το σπίτι, επιτρέποντας στους χρήστες να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις συσκευές άμεσα, καθώς αυτές προσαρμόζονται στον τρόπο ζωής και το περιβάλλον του χρήστη.

▲ Όταν ο χρήστης επιστρέφει στο σπίτι, το SmartThings προσαρμόζει αυτόματα τον φωτισμό και τη θερμοκρασία, ελέγχοντας τις συσκευές.

Το SmartThings – συνδεδεμένο με την έξυπνη κλειδαριά στην πόρτα – ανιχνεύει την είσοδο κάποιου, ανάβει τα φώτα και ανοίγει τις κουρτίνες. Η ρομποτική σκούπα ολοκληρώνει το καθάρισμα και επιστρέφει στη βάση φόρτισης, ενώ το κλιματιστικό ρυθμίζει τη θερμοκρασία του δωματίου στα επιθυμητά επίπεδα.

▲ Με το SmartThings Energy, οι χρήστες μπορούν να προγραμματίζουν και να φορτίζουν συσκευές στις βέλτιστες ώρες.

Με όλες τις οικιακές συσκευές διασυνδεδεμένες μέσω του SmartThings, η διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας γίνεται εύκολα και άνετα. Στο Galaxy smartphone, η εφαρμογή SmartThings Energy εμφανίζει την τρέχουσα κατανάλωση και την προβλεπόμενη μηνιαία συνολική χρήση. Η λειτουργία Optimal Scheduling επιτρέπει στο πλυντήριο των ρούχων και στο πλυντήριο των πιάτων να λειτουργούν εκτός των ωρών αιχμής, ενώ η ρομποτική σκούπα φορτίζει όσο χρειάζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας και ολοκληρώνει τη φόρτισή της τη νύχτα, όταν η τιμή του ρεύματος είναι χαμηλότερη (σε όποιες αγορές ισχύει νυχτερινό τιμολόγιο).

▲ Με τις EHS αντλίες θερμότητας, οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται την ενδοδαπέδια θέρμανση, την ψύξη και το ζεστό νερό στο Smart Modular Home.

Η ενδοδαπέδια θέρμανση, η ψύξη και το ζεστό νερό παρέχονται από αντλίες θερμότητας EHS, που είναι κατάλληλα σχεδιασμένες για το Smart Modular Home. Στα μελλοντικά συγκροτήματα Smart Modular Home, το Smart Things Pro θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κεντρική διαχείριση των συστημάτων HVAC, βελτιώνοντας την λειτουργική αποδοτικότητα του σπιτιού.

Στο επιπλέον δωμάτιο, η ενεργοποίηση του Game Mode – μέσω της εφαρμογής SmartThings – απενεργοποιεί τα φώτα οροφής και κλείνει τις κουρτίνες. Τα LED φώτα συγχρονίζονται με τα γραφικά και το ρυθμό του παιχνιδιού επί της Samsung gaming οθόνης, ενώ το κλιματιστικό ρυθμίζει την θερμοκρασία. Το αποτέλεσμα είναι ένα καθηλωτικό περιβάλλον gaming που μεταμορφώνει το σπίτι σε έναν προσαρμοστικό, πλούσιο σε εμπειρίες χώρο, πέρα από τις καθημερινές ρουτίνες.

Το Smart Modular Home είναι το μέρος που η τεχνολογία και η ανθρώπινη εμπειρία συναντώνται, δημιουργώντας έναν χώρο που εμπνέει. Η Samsung παραμένει προσηλωμένη στην καινοτομία, προκειμένου να φέρει στα χέρια των χρηστών το μέλλον της ευφυούς διαβίωσης. Το Smart Modular Home είναι η απόδειξη ότι το μέλλον των κατοικιών είναι πιο κοντά από ποτέ.