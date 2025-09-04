Η Samsung παρουσιάζει το όραμά της για το σπίτι του μέλλοντος «AI Home: Future Living, Now» στην IFA 2025

Η Samsung παρουσιάζει το όραμά της για το σπίτι του μέλλοντος «AI Home: Future Living, Now» στην IFA 2025

Στην παρουσίαση Innovation For All της IFA 2025, η Samsung παρουσίασε το όραμά της, «AI Home: Future Living, Now». Στόχος του AI Home της Samsung είναι να αποτελέσει μια πραγματικότητα, την οποία οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν σήμερα.

«Στη Samsung δεν οραματιζόμαστε απλώς το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, το ενσωματώνουμε στην καθημερινότητα των χρηστών. Το AI Home της Samsung ξεπερνά τις έξυπνες συσκευές και δημιουργεί σπίτια που κατανοούν πραγματικά τους χρήστες, προσαρμόζονται στις ανάγκες τους και φροντίζουν ό,τι έχει μεγαλύτερη σημασία για αυτούς», σημείωσε ο Cheolgi Kim (CK), Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής του Digital Appliances (DA) Business. «Αυτή είναι η αρχή μιας νέας εποχής, όπου η τεχνολογία υποστηρίζει την καθημερινότητα των χρηστών, χωρίς εκείνοι να το αντιλαμβάνονται, ώστε να μπορούν να ζουν τη ζωή τους χωρίς περισπασμούς».

Το AI Home της Samsung έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει άνεση, αποτελεσματικότητα, ευεξία και ασφάλεια στην καθημερινότητα των χρηστών.

Έρευνα της Samsung αποκάλυψε ότι το 66% των καταναλωτών βρίσκει χρήσιμη την ιδέα ενός σπιτιού που αξιοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, με πολλούς να θεωρούν ότι αυτό θα έκανε τις καθημερινές εργασίες πιο απλές (44%), δίνοντας μεγαλύτερο έλεγχο μέσω των κινητών συσκευών ή των φωνητικών εντολών (45%). Το AI Home, με τις αυτοματοποιημένες ρουτίνες του SmartThings, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη του οράματος της εταιρείας – αυτοματοποιώντας τον φωτισμό και τη θερμοκρασία, προσφέροντας καθημερινές ευκολίες στους χρήστες.

Το σπίτι αποτελεί «καταφύγιο» για το 93% των συμμετεχόντων στην έρευνα και μέρος κοινωνικών συναντήσεων για το 80%. Καθώς οι οικογένειες περνούν περισσότερο χρόνο μαζί, το AI Home ενισχύει τις κοινές τους στιγμές με συστήματα που προσφέρουν ευελιξία, εξατομικευμένες ρυθμίσεις ύπνου, ακόμα και προγραμματισμό των γευμάτων τους.

Η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι ένα από τα κύρια οφέλη που αναζητούν από την τεχνητή νοημοσύνη οι ερωτώμενοι. Το 66% πιστεύει ότι ένα σπίτι με λειτουργίες ΑΙ μπορεί να βοηθήσει στην παρακολούθηση των εξόδων και στην εξοικονόμηση χρημάτων.

Επιπλέον, η ασφάλεια παραμένει σημαντικός παράγοντας επιλογής, με το 40% των ερωτηθέντων να αναμένει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα βελτιώσει την προστασία του σπιτιού, μέσω έγκαιρων ειδοποιήσεων. Το Samsung Knox Vault προστατεύει τα ευαίσθητα δεδομένα σε επίπεδο hardware, ενώ το Knox Matrix επεκτείνει την προστασία σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές, επεκτείνοντας την ασφάλεια σε επίπεδο οικοσυστήματος.

Οι Bespoke AI συσκευές ενσωματώνουν δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης

Οι πιο πρόσφατες συσκευές Bespoke AI της Samsung, που αναμένεται να κυκλοφορήσουν σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης μέσα στην επόμενη χρονιά, προσφέρουν εντυπωσιακή εμπειρία διαβίωσης τόσο στην κουζίνα όσο και σε άλλους χώρους:

Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra : Η ηλεκτρική σκούπα της Samsung έχει αναβαθμιστεί με το AI Object Recognition και μπορεί να αναγνωρίσει ορισμένους υγρούς λεκέδες, ακόμα και αν αυτοί είναι διαφανείς. Το συγκεκριμένο προϊόν ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα.

Η ηλεκτρική σκούπα της Samsung έχει αναβαθμιστεί με το AI Object Recognition και μπορεί να αναγνωρίσει ορισμένους υγρούς λεκέδες, ακόμα και αν αυτοί είναι διαφανείς. Το συγκεκριμένο προϊόν ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα. Bespoke AI πλυντήριο ρούχων: Το AI Wash+ προσφέρει μια εμπειρία πλύσης που προσαρμόζεται. Το συγκεκριμένο προϊόν θα είναι διαθέσιμο και στην Ελλάδα.

Το AI Wash+ προσφέρει μια εμπειρία πλύσης που προσαρμόζεται. Το συγκεκριμένο προϊόν θα είναι διαθέσιμο και στην Ελλάδα. Bespoke AI πλυντήριο πιάτων: Το AI Wash βελτιστοποιεί τον κύκλο πλύσης ανάλογα με το πόσο λερωμένα είναι τα πιάτα, ενώ η λειτουργία AI Auto Open Door ανοίγει την πόρτα του πλυντηρίου για να επιτρέψει την αποπομπή ατμού, ενισχύοντας το στέγνωμα. Το συγκεκριμένο προϊόν ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα.

Το AI Wash βελτιστοποιεί τον κύκλο πλύσης ανάλογα με το πόσο λερωμένα είναι τα πιάτα, ενώ η λειτουργία AI Auto Open Door ανοίγει την πόρτα του πλυντηρίου για να επιτρέψει την αποπομπή ατμού, ενισχύοντας το στέγνωμα. Το συγκεκριμένο προϊόν ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα. Extractor Induction Hob: Ο ενσωματωμένος απορροφητήρας στην εστία μεγιστοποιεί την εξοικονόμηση χώρου στην κουζίνα. Το συγκεκριμένο προϊόν ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα.

Το Vision AI έρχεται πλέον σε μεγαλύτερες οθόνες

Το Vision AI Companion της Samsung έχει σχεδιαστεί για να μοιάζει περισσότερο με έναν έμπιστο βοηθό – με τον οποίο οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν φυσικά, σχεδόν με ανθρώπινο τρόπο. Ακολουθώντας τη στρατηγική της ανοιχτής πλατφόρμας, η Samsung ενισχύει τις συνεργασίες της με κορυφαίους ηγέτες στην AI τεχνολογία παγκοσμίως, όπως η Google, η Microsoft και η Perplexity.

Άλλα σημαντικά προϊόντα που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της εταιρείας στο πλαίσιο της έκθεσης IFA 2025, είναι:

H Micro RGB : Η οθόνη των 115 ιντσών προσφέρει κινηματογραφική εικόνα, με τέλεια χρώματα που ζωντανεύουν κάθε καρέ, στο σπίτι.

Η οθόνη των 115 ιντσών προσφέρει κινηματογραφική εικόνα, με τέλεια χρώματα που ζωντανεύουν κάθε καρέ, στο σπίτι. Η Movingstyle : Η φορητή οθόνη-τηλεόραση με αφή, ενσωματωμένη μπαταρία και AI που προσαρμόζει τις ρυθμίσεις είναι ιδανική για κάθε δωμάτιο, ή ακόμα κι όταν ο χρήστης είναι εν κινήσει.

Η φορητή οθόνη-τηλεόραση με αφή, ενσωματωμένη μπαταρία και AI που προσαρμόζει τις ρυθμίσεις είναι ιδανική για κάθε δωμάτιο, ή ακόμα κι όταν ο χρήστης είναι εν κινήσει. Samsung Sound Tower: Δυναμικό, φορητό ηχείο με μπαταρία 18 ωρών και δυνατότητα για αξιοποίηση σε πάρτι, μέσω του party mood που προσφέρει προσαρμόσιμο φωτισμό και ηχητικά εφέ, μέσω της σχετικής εφαρμογής.

Η micro RGB και το Sound Tower αναμένονται στην ελληνική αγορά μέσα στο τέταρτο τρίμηνο τους 2025, ενώ η οθόνη Movingstyle αναμένεται μέσα στο 2026.

Το Galaxy AI επεκτείνεται σε νέες συσκευές

Ξεκινώντας με τη σειρά Galaxy S24 και με δέσμευση να φέρει το Galaxy AI σε περισσότερες από 200 εκατομμύρια συσκευές το προηγούμενο έτος, η Samsung συνέβαλε στη νέα εποχή καινοτομίας στην τεχνητή νοημοσύνη για κινητές συσκευές.

Τώρα, η πιο πρόσφατη εμπειρία Galaxy AI έρχεται σε νέα προϊόντα και έχει σχεδιαστεί για απρόσκοπτη εμπειρία χρήσης σε μια μεγαλύτερη γκάμα συσκευών.

Μέχρι το τέλος του 2025, η Samsung στοχεύει να φέρει την Galaxy AI εμπειρία σε περισσότερες από 400 εκατομμύρια συσκευές παγκοσμίως.

Η καθημερινότητα του μέλλοντος, σήμερα, στην IFA 2025

Το περίπτερο της Samsung στην IFA θα είναι ανοιχτό από τις 5 έως τις 9 Σεπτεμβρίου στο CityCube, στο Βερολίνο.