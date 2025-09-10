IFA 2025: Η AEG φέρνει την καινοτομία με το πιο αθόρυβο πλυντήριο πιάτων και τον νέο φούρνο 7000 MealAssist με την πρωτοποριακή λειτουργία PizzaExpert

IFA 2025: Η AEG φέρνει την καινοτομία με το πιο αθόρυβο πλυντήριο πιάτων και τον νέο φούρνο 7000 MealAssist με την πρωτοποριακή λειτουργία PizzaExpert

Η Electrolux Group παρουσίασε τις πιο πρόσφατες καινοτομίες της στη διεθνή έκθεση IFA 2025, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 9 Σεπτεμβρίου στο Βερολίνο, με το premium brand AEG να αναδεικνύει τη δέσμευσή του στην τεχνολογία που αναβαθμίζει την καθημερινή ζωή με υπευθυνότητα και σεβασμό προς το περιβάλλον.

Στην εναρκτήρια ομιλία του με τίτλο «Serving the consumer by preserving the planet: opportunities and challenges for the appliance industry», ο CEO της Electrolux Group, κ. Yannick Fierling, τόνισε ότι η καινοτομία με επίκεντρο τον καταναλωτή και τα κυκλικά μοντέλα έχουν καταλυτικό ρόλο στη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη διαμόρφωση ενός μέλλοντος με πραγματικά αποδοτική χρήση ενέργειας και νερού.

Η νέα σειρά πλυντηρίων πιάτων AEG New FAVORIT 7000, 8000 και 9000, με κορυφαία σε αθόρυβη λειτουργία και απόδοση, επαναπροσδιορίζει την εμπειρία πλύσης με πρωτοποριακή τεχνολογία και σχεδιασμό. Η νέα σειρά πλυντηρίων πιάτων AEG New FAVORIT διαθέτει:

SuperSilent λειτουργία έως 37 dB – ή μόλις 35 dB με ExtraSilent mode, ιδανικό για open–plan χώρους.

AquaSave system με κατανάλωση μόλις 8,4 λίτρα νερού.

SatelliteClean ® Pro spray arm που αφαιρεί το 100% των υπολειμμάτων σε 90 λεπτά.

ZoneClean για στοχευμένο πλύσιμο ποτηριών και σκευών.

SmartSelect Connect με οθόνη αφής και εφαρμογή για έξυπνη διαχείριση ενέργειας.

Με ενεργειακή κλάση A-10%, τα New FAVORIT αποτελούν νέο σημείο αναφοράς στον τομέα των πλυντηρίων πιάτων.

Παράλληλα, η AEG παρουσίασε τον νέο φούρνο 7000 MealAssist με τη λειτουργία PizzaExpert που φέρνει την αυθεντική εμπειρία πίτσας στο σπίτι και θα είναι διαθέσιμος από το 2026. Η λειτουργία PizzaExpert περιλαμβάνει έναν ενσωματωμένο ψηφιακό βοηθό, ο οποίος καθοδηγεί τον χρήστη στην προετοιμασία τέλειας πίτσας με αφράτη, μαστιχωτή και τραγανή υφή. Παράλληλα, προσφέρει οδηγίες για την ιδανική ζύμη και τον σωστό συγχρονισμό, ενώ η οθόνη EXCite Touch TFT του φούρνου παρέχει βήμα-βήμα καθοδήγηση καθ’ όλη τη διαδικασία.

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

Διαθέτει ειδικό μαντεμένιο ταψί που φτάνει τους 340° C .

Έτοιμη πίτσα σε 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα .

Οθόνη EXCite Touch TFT με βήμα-βήμα καθοδήγηση.

Επίσημη έγκριση από τη Scuola Italiana Pizzaioli, έναν από τους κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς αφιερωμένους στην τέχνη της πίτσας.

Η AEG συνεχίζει να πρωτοπορεί και στη φροντίδα ρούχων, με 7 διακρίσεις από τη Stiftung Warentest την τελευταία διετία. Τα στεγνωτήρια 8000 AbsoluteCare® TR8T75789 και 9000 AbsoluteCare® Plus TR9M7680 έλαβαν κορυφαίες αξιολογήσεις, επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση της AEG στην κατηγορία των στεγνωτηρίων.

Στην IFA 2025 παρουσιάστηκαν επίσης:

Το νέο πλυντήριο ρούχων άνω φόρτωσης AEG 7000 με ProSteam ® , που φρεσκάρει τα ρούχα σε λιγότερο από 30 λεπτά με 96% λιγότερο νερό.

Ένα από τα πρώτα στεγνωτήρια με τριπλή ενεργειακή κλάση Α (ενέργεια, θόρυβος, συμπύκνωση).

Το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα γρήγορης απομάκρυνσης λεκέδων στους 30°C σε λιγότερο από μία ώρα.

Τα νέα προϊόντα της AEG αποδεικνύουν ότι η τεχνολογία μπορεί να κάνει τη ζωή πιο εύκολη, πιο ευχάριστη και πιο βιώσιμη. Από τα πιο αθόρυβα και αποδοτικά πλυντήρια πιάτων, μέχρι την εμπειρία αυθεντικής πίτσας στο σπίτι και την κορυφαία φροντίδα ρούχων, η ΑEG συνεχίζει να καθορίζει τα πρότυπα ποιότητας και καινοτομίας στον κλάδο.