Αν ψάχνεις αφορμή για να οργανώσεις το επόμενο μεγάλο πάρτι σου, η Samsung μόλις σου έδωσε την τέλεια δικαιολογία. Στην IFA 2025 παρουσίασε τα ολοκαίνουργια Sound Tower ηχεία, ST50F και ST40F, που υπόσχονται όχι μόνο δυνατό ήχο αλλά και φαντασμαγορικά φώτα για ατμόσφαιρα που θυμίζει… club.

Δύναμη και ήχος στα μέτρα σου

Για αρχή, το μεγαλύτερο μοντέλο, το ST50F, αποδίδει μέχρι και 240 watt με διπλά woofer 6,5 ιντσών και dome tweeters, ενώ το πιο compact ST40F φτάνει τα 160 watt με λίγο μικρότερα drivers. Βέβαια, και τα δύο ηχεία έχουν πολλαπλές λειτουργίες ήχου όπως “Stadium” και “Outdoor”, αλλά και επιλογές για το μπάσο: “Deep”, “Punchy” ή “Gentle”, ανάλογα με το κλίμα που θες να δώσεις στη βραδιά. Η τεχνολογία Waveguide της Samsung υπόσχεται καλύτερο διαχωρισμό στον ήχο, δίνοντάς σου πιο γεμάτη αίσθηση όπου κι αν σταθείς.

Φτιαγμένα για πάρτι χωρίς όρια

Στα θετικά, η αυτονομία εντυπωσιάζει με έως 18 ώρες για το ST50F και έως 12 για το ST40F. Αμφότερα έχουν αντοχή στο νερό με πιστοποίηση IPX4 – γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα χυθεί το ποτό δίπλα στο ηχείο. Επίσης, αν θες ακόμη πιο γεμάτο ήχο, μπορείς να τα συνδέσεις μεταξύ τους με stereo pairing ή group playback μέσω Auracast. Το ST50F διαθέτει και ρόδες με τηλεσκοπική λαβή για εύκολη μεταφορά, ενώ το ST40F έχει ενσωματωμένη χειρολαβή για πιο “casual” χρήση.

Φώτα, μουσική και… karaoke

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει το show. Το σύστημα Party Lights Plus προσφέρει πέντε mood presets και έξι εφέ φωτισμού που συγχρονίζονται με τον ρυθμό της μουσικής. Όλα ρυθμίζονται από το Sound Tower app, ενώ μπορείς να συνδέσεις κιθάρα ή να ανοίξεις το karaoke mode αν θέλεις η βραδιά να ξεφύγει εντελώς.

Με λίγα λόγια, η Samsung στοχεύει κατευθείαν όσους θέλουν ένα all-in-one ηχείο που να συνδυάζει ήχο, φωτισμό και διασκέδαση. Αν λοιπόν σκέφτεσαι να μετατρέψεις το σαλόνι ή την αυλή σου στο απόλυτο dance floor, τα νέα Sound Tower είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι.