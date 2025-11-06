Το Ladies Run για μένα είναι παράδοση, κατά κάποιο τρόπο, όμως η φετινή διοργάνωση ήταν μια εμπειρία που ξεπέρασε τη φαντασία μου, ήταν ένα πραγματικό ταξίδι ψυχής που ξεκίνησε πολύ πριν την εκκίνηση. Μάλιστα, είχα αποφασίσει να το πάρω λίγο πιο «ζεστά» φέτος, βελτιώνοντας τη φυσική μου κατάσταση με εβδομάδες εντατικής προπόνησης. Κάθε απόγευμα, λοιπόν, μετά τη δουλειά, έβρισκα τον ρυθμό μου με την απαραίτητη βοήθεια που μου πρόσφερε το Samsung Galaxy Z Flip μου, και ακούγοντας την αγαπημένη μου μουσική. Όταν ήρθε η ώρα, αισθανόμουν πανέτοιμη, όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχικά. Το Ladies Run 2025 πραγματοποιήθηκε στο μαγευτικό Astir Beach διαδίδοντας για ακόμη μια φορά το ηχηρό μήνυμα της χαράς και της γυναικείας αλληλεγγύης. Όταν έφτασα στον Αστέρα, αυτό που αντίκρυσα ήταν αδιανόητο! Εκατοντάδες γυναίκες αποφάσισαν να δώσουν το «παρών» και να πάρουν μέρος στο ομορφότερο και πιο premium δρομικό event της πόλης για καλό σκοπό, στηρίζοντας το έργο του σωματείου ΔΕΣΜΟΣ. Αυτό που μου έκανε, όμως, τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η εορταστική ατμόσφαιρα που επικρατούσε με μια ορμή χαράς και δύναμης που με παρέσυρε αμέσως.

«Ζήσε σε ρυθμό Galaxy»

Γύρω μου έβλεπα παντού γυναίκες όλων των ηλικιών που αποφάσισαν να λάβουν μέρος με τη διάθεση στα ύψη. Από φίλες, μητέρες, ακόμα και δρομείς με τα αγαπημένα τους κατοικίδια. Αυτή η έκρηξη ενέργειας επιβεβαίωνε ξανά ότι το Ladies Run δεν είναι μόνο ένας αγώνας, αλλά ένας ύμνος στη γυναίκα. Κι εγώ, φυσικά, δεν ήμουν μόνη, αφού ένιωθα ότι έτρεχα μαζί με όλη αυτή την παρέα, με έναν κοινό ρυθμό, τον ρυθμό που μας έδινε το σύνθημα της Samsung Electronics Hellas: «Unfold What Matters».

Φυσικά, η Samsung Electronics Hellas, για ένατη συνεχόμενη χρονιά, βρέθηκε δίπλα σε αυτή τη μοναδική προσπάθεια, ως Χρυσός Χορηγός, ενθαρρύνοντας κάθε runner να ξεπεράσει τον εαυτό της και να ζήσει σε ισορροπία. Όπως κάθε χρόνο, η Samsung ήταν αυτή που σηματοδότησε την έναρξη του αγώνα. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη από το κλίμα που επικρατούσε γύρω μου, που άρχισα να τρέχω με μια ασύλληπτη ορμή, αδιαφορώντας για το τελικό αποτέλεσμα. Μπορεί να μην τερμάτισα από τις πρώτες, όμως κάθε γυναίκα που συμμετείχε στο Ladies Run ήταν νικήτρια, αφού η πραγματική νίκη ήταν η υπέρβαση και η αλληλεγγύη.

Ο Wellness Coach που δεν με άφησε λεπτό

Εννοείται πως ως γνήσια tech lover, δε θα μπορούσα μετά τον αγώνα να μην επισκεφτώ το Samsung Booth και να εξερευνήσω το νέο οικοσύστημα Samsung Galaxy, που φέρνει το μέλλον της ευεξίας στο σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι οι προηγμένες δυνατότητες του Galaxy Z Flip7 με είχαν ήδη εντυπωσιάσει, αφού πρόκειται για ένα smartphone με άψογο, εργονομικό σχεδιασμό, κάμερα 50MP και Galaxy AI δυνατότητες που απογειώνουν τη λήψη selfies και βίντεο, κάνοντάς με να θέλω να αποτυπώσω την κάθε στιγμή αυτής της υπέροχης ημέρας, χωρίς δεύτερη σκέψη.

Εκεί, όμως, γνώρισα και τα νέα wearables του οικοσυστήματος και πιο συγκεκριμένα:

Το Galaxy Watch8 , το νέο smartwatch της Samsung, με τις προηγμένες δυνατότητες σωματικών μετρήσεων, ακόμη και κατά τον ύπνο, με βοήθησε να ξεκλειδώσω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, προσφέροντας έναν ολιστικό έλεγχο της ευεξίας μου, μέσω του Samsung Health . Η δυνατότητα να βλέπω το Energy Score μου και να λαμβάνω εξατομικευμένες προτάσεις, είναι κάτι που μου δίνει ψυχή στην προπόνηση.

, το νέο smartwatch της Samsung, με τις προηγμένες δυνατότητες σωματικών μετρήσεων, ακόμη και κατά τον ύπνο, με βοήθησε να ξεκλειδώσω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, προσφέροντας έναν της ευεξίας μου, μέσω του . Η δυνατότητα να βλέπω το μου και να λαμβάνω εξατομικευμένες προτάσεις, είναι κάτι που μου δίνει στην προπόνηση. Είχα επίσης την ευκαιρία να δω από κοντά το Galaxy Ring, το καινοτόμο δαχτυλίδι που υπόσχεται μια «full circle» εμπειρία ευεξίας, καταγράφοντας τους δείκτες δραστηριότητας και ενέργειας με διακριτικότητα και στυλ. Φυσικά, αυτή ήταν και η απόδειξη πως η Samsung κάνει την καινοτομία πρόσβαση σε έναν καλύτερο εαυτό.

Μια γεμάτη ημέρα με δώρα και χαμόγελα

Χωρίς αμφιβολία, ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος της Samsung προσέφερε σε όλες μας τη δυνατότητα να βγάλουμε αναμνηστικές φωτογραφίες και βίντεο μπροστά από το photo booth, δημιουργώντας υπέροχες αναμνήσεις που, έτσι κι αλλιώς, δεν γίνεται να ξεχάσω. Εννοείται πως η Samsung επιβράβευσε την προσπάθεια όλων και ειδικά οι αθλήτριες που τερμάτισαν στις πρώτες θέσεις έλαβαν ως δώρα προϊόντα τεχνολογίας από τη Samsung.

Με λίγα λόγια, με την επιτυχία του φετινού Ladies Run, η Samsung επιβεβαίωσε ξανά τη δύναμη της τεχνολογίας να ενώνει και να εμπνέει, θέτοντας τα θεμέλια για ένα μέλλον όπου η ευεξία και η καινοτομία… «τρέχουν» μαζί. Προφανώς, αυτή η ημέρα θα μου μείνει αξέχαστη, όχι μόνο για το τρέξιμο, αλλά γιατί εμπέδωσα ότι όταν έχεις τον σωστό ρυθμό, τον κατάλληλο εξοπλισμό και την ιδανική παρέα, μπορείς να καταφέρεις τα πάντα.