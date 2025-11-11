Ο “άντρας με το φεντόρα” έξω από το Λούβρο, που έγινε viral μετά τη θεαματική ληστεία των «κοσμημάτων του στέμματος», αποκαλύφθηκε επιτέλους. Η κομψή φιγούρα που τράβηξε την προσοχή όλου του κόσμου σε μια φωτογραφία που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, δεν ήταν ούτε ντετέκτιβ, ούτε πράκτορας, ούτε δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ο Πέδρο, ένα 15χρονο αγόρι με αδυναμία στον Σέρλοκ Χολμς και τον Ηρακλή Πουαρό.

Ο Πέδρο είχε ταξιδέψει στο Παρίσι για να επισκεφθεί το Λούβρο, χωρίς να γνωρίζει πως εκείνη ακριβώς τη στιγμή είχε σημειωθεί μία από τις πιο εντυπωσιακές ληστείες των τελευταίων ετών. Ένας φωτογράφος του Associated Press τον απαθανάτισε τυχαία στο φόντο, την ώρα που κατέγραφε το χάος έξω από το μουσείο. Η φωτογραφία, με τον νεαρό ντυμένο με μαύρο παλτό, φεντόρα και βλέμμα «μυστηριώδες», έγινε αμέσως viral.



Μέσα σε λίγες ώρες, τα social media γέμισαν θεωρίες. Κάποιοι πίστεψαν πως πρόκειται για έναν μυστικό πράκτορα που συμμετείχε στη ληστεία. Άλλοι ήταν βέβαιοι πως η εικόνα ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Κανείς, όμως, δεν φανταζόταν ότι ο «ήρωας» της φωτογραφίας ήταν απλώς ένας έφηβος λάτρης της αστυνομικής λογοτεχνίας.

Ο ίδιος ο Πέδρο έμαθε για τη φήμη του αρκετές μέρες αργότερα, όταν ένας φίλος του έστειλε μήνυμα ρωτώντας: «Αυτός στη φωτογραφία είσαι εσύ;». Ο 15χρονος προτίμησε να μην απαντήσει αμέσως, λέγοντας αργότερα ότι του άρεσε «να αφήνει το μυστήριο να κρατήσει λίγο περισσότερο». Έτσι, χωρίς να το επιδιώξει, έγινε ο αγαπημένος «τυχαίος πρωταγωνιστής» του διαδικτύου, το αγόρι που βρέθηκε στο λάθος μέρος, τη σωστή στιγμή.