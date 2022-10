Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει και επίσημα ξεκινήσει με την κυκλοφορία των νέων Advent Calendars της The Body Shop, που και φέτος επιστρέφουν γεμάτα μοναδικές εκπλήξεις!

Τα εμβληματικά ημερολόγια της The Body Shop τη χρονιά που μας πέρασε κυριολεκτικά εξαφανίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ από τα ράφια των καταστημάτων. Η ίδια τεράστια απήχηση και επιτυχία αναμένεται και για το 2022. Οι τρεις αυτές εκδόσεις των επαναχρησιμοποιούμενων Advent Calendars, με τη μοναδική pop-up σχεδίασή τους, επιστρέφουν με απίθανες εκπλήξεις περιποίησης για την επιδερμίδα σας, από την κορυφή έως τα νύχια. Κρυμμένα σε κάθε ένα από τα τρία ημερολόγια θα βρείτε εκπληκτικά δώρα περιποίησης, που θα προσφέρουν στην επιδερμίδα σας θρέψη, ξεκούραση και αναζωογόνηση. Για την The Body Shop το αληθινό θαύμα των Χριστουγέννων βρίσκεται στη δύναμη που κρύβουν οι ίδιοι οι άνθρωποι μέσα τους, να αλλάζουν τις ζωές τους προς το καλύτερο και να δημιουργούν έναν πιο δίκαιο κόσμο. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο κάθε Advent Calendar είναι μια μοναδική γιορτή των αγαπημένων συνεργατών του προγράμματος Δίκαιο Εμπόριο με Κοινότητες και είναι γεμάτο με μικρές εκπλήξεις, που έχουν κατασκευαστεί με συστατικά από αυτούς.

Το Δίκαιο Εμπόριο με Κοινότητες είναι το πρωτοποριακό πρόγραμμα της The Body Shop, που στόχο έχει να στηρίζει τους μικρούς παραγωγούς και τεχνίτες, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στη διεθνή αγορά και να είναι σε θέση να χρηματοδοτούν κοινωνικά και περιβαλλοντικά προγράμματα τοπικής εμβέλειας, ωφελώντας με τον τρόπο αυτό τις τοπικές τους κοινότητες.

Τα προσεγμένα και ευφάνταστα σχέδια των φετινών Advent Calendars είναι εμπνευσμένα από επιστολές προς τον Άγιο Βασίλη, εκφράζοντας την ελπίδα και δίνοντας ευχές για έναν πιο δίκαιο κόσμο, ενώ είναι γεμάτα και με σημαντικά μηνύματα, συγκλονιστικά γεγονότα και εμψυχωτικές ιστορίες των γυναικών, που συμμετέχουν δυναμικά και βρίσκονται στο επίκεντρο αυτών των συνεργασιών.

Ωστόσο, η δράση της The Body Shop δεν περιορίζεται στις συνεργασίες του προγράμματός της Δίκαιο Εμπόριο με Κοινότητες. Φέτος, η The Body Shop ξεκίνησε την ακτιβιστική της εκστρατεία Be Seen. Be Heard, μέσω της οποίας επιδιώκει να ενισχύσει τις φωνές των νέων ανθρώπων από όλο τον κόσμο απέναντι στα κοινά παγκοσμίως. Με τον τρόπο αυτό, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, η The Body Shop θα συνεχίσει να στηρίζει τους νέους και τις νέες που συμβάλουν στις κοινότητές τους και αγωνίζονται για έναν κόσμο πιο δίκαιο και πιο όμορφο. Κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, θα δωρίσει τουλάχιστον £500,000* σε οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι βοηθούν τους νέους ανθρώπους να υψώσουν τη φωνή τους και να ακουστούν σε σημαντικά ζητήματα παγκόσμιας εμβέλειας.

Επιπλέον, μόλις ανοίξετε όλες τις μικρές εκπλήξεις περιποίησης των ημερολογίων στο τέλος των γιορτών, θα διαπιστώσετε ότι οι ευφάνταστες pop-up κατασκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά με διαφορετικό τρόπο, όπως για παράδειγμα ως ετικέτες δώρων. Μπορείτε να επισκεφθείτε το site μας www.thebodyshop.gr για πάρα πολλές όμορφες ιδέες επαναχρησιμοποίησης. Τα Big και Ultimate Advent Calendars διαθέτουν υπέροχα συρτάρια, ειδικά σχεδιασμένα έτσι, ώστε αργότερα να μετατραπούν σε ιδανικούς αποθηκευτικούς χώρους για μικρές χειροτεχνίες, κοσμήματα και μικρο-αντικείμενα, που σημαίνει ότι ακόμη μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων θα μπορούν να φανούν πρακτικά και χρήσιμα, σαν ένα δώρο που προσφέρει χαρά ξανά και ξανά.