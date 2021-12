Αυτά τα Χριστούγεννα η The Body Shop στηρίζει την ανιδιοτελή αγάπη και τιμάει τους χιλιάδες μη αμειβόμενους φροντιστές και φροντίστριες σε όλο τον κόσμο που βρίσκονται καθημερινά στο πλευρό ευάλωτων ανθρώπων και κάνουν τη διαφορά στη ζωή τους με την πολύτιμη προσφορά τους. Οι συγκεκριμένοι εθελοντές και εθελόντριες αντιμετωπίζουν προκλήσεις, όπως ο ελάχιστος διαθέσιμος χρόνος για αυτοφροντίδα, τα αυξημένα επίπεδα άγχους την περίοδο των Χριστουγέννων και την κοινωνική απομόνωση. Η πίεση για τις γυναίκες και τα κορίτσια είναι μεγαλύτερη, γιατί αποτελούν τη πλειοψηφία των ανθρώπων που έχουν αναλάβει τη φροντίδα.

Αυτή τη χρονιά, στην Ελλάδα, η The Body Shop στηρίζει τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα», ο οποίος ιδρύθηκε το 1982 από γονείς παιδιών με καρκίνο. Η Φλόγα είναι δίπλα στα παιδιά που νοσούν από καρκίνο και τις οικογένειες τους. Μέσα από τις οργανωμένες δράσεις της, στηρίζει τη λειτουργία των ογκολογικών τμημάτων των παιδιατρικών νοσοκομείων και συνδράμει στην αντιμετώπιση του καρκίνου της παιδικής ηλικίας. Συμπαραστέκεται στις οικογένειες και αγωνίζεται για την καλύτερη ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα των παιδιών που νοσούν από καρκίνο.

Η The Body Shop αναγνωρίζει την πολύτιμη προσφορά των εθελοντών και εθελοντριών, που δραστηριοποιούνται και υποστηρίζουν με πάθος και ανιδιοτέλεια το έργο του Συλλόγου, αφιερώνοντας τον προσωπικό τους χρόνο και προσφέροντας βοήθεια, ανάλογα με τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις ικανότητες τους. Έτσι, φέτος τα Χριστούγεννα, μέρος των εσόδων από τις αγορές των καταναλωτών θα διατεθεί στο Σύλλογο «Η Φλόγα». Επίσης σε όλα τα καταστήματα The Body Shop βρίσκονται κουτιά δωρεών καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών, για την επιπλέον οικονομική υποστήριξη του Συλλόγου.

Η The Body Shop για να ενδυναμώσει το μήνυμα των φετινών Χριστουγέννων και να τονίσει τη σημασία της συνεργασίας της με τη «Φλόγα» οργάνωσε κάποιες επιπλέον παράλληλες δράσεις.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021, η ομάδα από τα κεντρικά γραφεία της The Body Shop στην Ελλάδα, προέβη σε εθελοντική αιμοδοσία για τα παιδιά του Συλλόγου «Η Φλόγα», παίρνοντας έμπρακτα μέρος στο κίνημα της ανιδιοτελούς προσφοράς. Τα παιδιά με καρκίνο παιδικής ηλικίας παρουσιάζουν μεγάλες ανάγκες σε αίμα και η ανταπόκριση αιμοδοτών είναι πολύ σημαντική για την ομαλή διεξαγωγή της θεραπείας τους. Η ομάδα της The Body Shop επισκέφθηκε το τμήμα αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», το οποίο είναι το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας και από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

Το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021, η The Body Shop μαζί με τα παιδιά, τους γονείς τους και τα μέλη του Συλλόγου «Η Φλόγα» στόλισαν τα δέντρα που βρίσκονται μπροστά από τις εγκαταστάσεις του Συλλόγου και του Ξενώνα Φιλοξενίας της Φλόγας. Μέλη της ομάδας της The Body Shop σε συνεργασία με τα παιδιά του Συλλόγου, στόλισαν τα δέντρα του Συλλόγου με χειροποίητα στολίδια που δημιούργησαν οι ίδιοι από βιώσιμα φυσικά υλικά, 100% κομποστοποιήσιμα τα οποία θα γίνουν τροφή για τα πουλιά! Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν είναι: φρέσκα πορτοκάλια και μήλα, αποξηραμένες φέτες πορτοκαλιού, μήλου, γκρέιπφρουτ και λάιμ, αποξηραμένα βερίκοκα και κράνμπερι, ποπ κορν, πασατέμπος, αστεροειδής γλυκάνισος, αποξηραμένα γαρύφαλλα, ξυλάκια κανέλας, φυστικοβούτυρο, τροφή για αγριοπούλια, βαμβακερές κλωστές και κορδέλες από γιούτα. Τα φιλικά για το περιβάλλον προϊόντα μετατράπηκαν σε στολίδια και απέκτησαν λειτουργική χρήση πριν ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής τους και τα παιδιά πέρασαν ευχάριστο, ξέγνοιαστο και δημιουργικό χρόνο.

Σε μια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση αγάπης, προσφοράς και χαράς, η The Body Shop με την πολύτιμη βοήθεια των παιδιών, στόλισαν τα δέντρα με φυσικά στολίδια τα οποία θα παραμείνουν στα δέντρα ακόμη και μετά τα Χριστούγεννα, χωρίς να επιβαρυνθεί το αστικό τοπίο και κατ’ επέκταση το περιβάλλον με σκουπίδια, ακολουθώντας μια zero waste πρακτική. Επίσης οι ταΐστρες θα βοηθήσουν τα πουλιά της πόλης να βρίσκουν φαγητό τις κρύες μέρες του χειμώνα. Με τον τρόπο αυτό παράλληλα, η The Body Shop ενημέρωσε τα παιδιά για την αξία των βιώσιμων υλικών και τους εμφύσησε το αίσθημα της αγάπης για το περιβάλλον και της προσφοράς στη Μητέρα Φύση.

Η The Body Shop δεσμεύεται να γίνει η πιο βιώσιμη επιχείρηση που μπορεί να είναι και προσπαθεί πάντα να μειώσει τον αντίκτυπο της στον πλανήτη, λαμβάνει σοβαρά υπόψη την αειφορία και αγωνίζεται για ένα βιώσιμο μέλλον.