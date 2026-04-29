Σε ένα ιδιαίτερα ευχάριστο και κομψό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Απριλίου το exclusive event στη CH Carolina Herrera boutique στο Golden Hall, με αφορμή την παρουσίαση της νέας Matryoshka Pocket Bag. Εκπρόσωποι των media και φίλοι του brand είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν από κοντά τη νέα δερμάτινη τσάντα, απολαμβάνοντας εκλεκτά finger food, γλυκά και ποτά, σε ένα περιβάλλον που ανέδειξε την αισθητική και τη φιλοσοφία του οίκου.

Η Matryoshka Pocket Bag ξεχωρίζει για τον πρωτοποριακό της σχεδιασμό, με τέσσερις λειτουργικές θήκες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας: μία εσωτερική για τα απαραίτητα, μία εξωτερική για άμεση πρόσβαση, μία διακριτική σχεδιασμένη να αποκαλύπτεται μόνο σε εκείνον που γνωρίζει και την πιο ασφαλή με μοναδική κλειδαριά και ιδιωτικό κλειδί. Στο επίκεντρο της δημιουργίας βρίσκεται το ιδιαίτερο Olivo leather, ένα δέρμα με φυσική υφή και μοναδικό χαρακτήρα, το οποίο εξελίσσεται με τον χρόνο, αντικατοπτρίζοντας την προσωπικότητα της γυναίκας που το επιλέγει.

Το πρόσωπο της καμπάνιας είναι το μοντέλο Edie Campbell, η οποία ενσαρκώνει με φυσικότητα και δυναμισμό το σύγχρονο γυναικείο προφίλ που εκφράζει η Matryoshka Pocket Bag.

Κάθε τσάντα είναι χειροποίητη στην Ισπανία, στο Leather Atelier της CH Carolina Herrera, όπου η δεξιοτεχνία και η προσοχή στη λεπτομέρεια αναδεικνύουν την ποιότητα και τη διαχρονικότητα του brand. Από τις συμμετρικές ραφές μέχρι το επιχρυσωμένο κλείδωμα και την αρίθμηση κάθε τσάντας, κάθε στοιχείο αποτυπώνει την υψηλή αισθητική και την ακρίβεια κατασκευής.

Παράλληλα, ο οίκος παρουσιάζει και τη νέα συλλογή ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ για άνδρες, γυναίκες και παιδιά, αναδεικνύοντας την ταυτότητα της CH Carolina Herrera μέσα από κομμάτια που εκφράζουν τη διαχρονική κομψότητα και τη σύγχρονη αισθητική.

Ο οίκος CH Carolina Herrera συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη πολυτέλεια, παρουσιάζοντας δημιουργίες που συνδυάζουν την παράδοση με τη μοντέρνα έκφραση, πάντα με επίκεντρο τη γυναίκα.

CH Carolina Herrera Athens Boutique | Golden Hall (1ος όροφος) |

Λεωφ. Κηφισίας 37Α, Μαρούσι 151 23

Όμιλος Εταιρειών Κωνσταντίνου: www.constantinou.com.