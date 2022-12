Τα Χριστούγεννα είναι εδώ και η Πρωτοχρονιά πλησιάζει. Ο Άγιος Βασίλης θα έρθει και οι ανταλλαγές δώρων θα είναι το πρώτο πράγμα γύρω από το γιορτινό τραπέζι. Τα αγόρια της οικογένειας είναι όμως και αυτοί που συνήθως μας δυσκολεύουν στο τι δώρο να τους κάνουμε. Δεν υπάρχει άντρας που να μην του αρέσει ένα σετ αποσμητικών και after shave. Γι’ αυτό υπάρχουν τα Old Spice σετ δώρων για να είσαι ξέγνοιαστη. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι επιλογές είναι αρκετές και ανταποκρίνονται σε κάθε τύπο και διάθεση. Μη αγχώνεσαι όμως καθώς όποιο και αν επιλέξεις να είσαι σίγουρη πως οι αγαπημένοι σου θα ενθουσιαστούν με τα φετινά Old Spice σετ δώρων!

Πειρατικό Σετ



Ένα ολοκληρωμένο σετ της σειράς White Water (Αποσμητικό Spray, Αποσμητικό Stick, Αφρόλουτρο, After Shave Lotion) σε ένα εύχρηστο επαναχρησιμοποιούμενο κουτί και δώρο μια συλλεκτική τράπουλα Old Spice για ατελείωτα MANταστικά παιχνίδια!

Σετ Wild Explorer



Ο Wild Explorer είναι εδώ, και αυτό το σετ δώρου (Αποσμητικό Spray, Αποσμητικό Stick, Αφρόλουτρο) δεν θα αφήσει κανέναν αδιάφορο! Με την ολοκληρωμένη σειρά Night Panther, με εκλεκτό άρωμα από νότες μαύρης σοκολάτας και βανίλιας. Ακόμα να το αποκτήσεις;

Σετ Αστροναύτης



Για τον αστροναύτη της ζωή σου! Το τέλειο σετ δώρου για όσους θέλουν να φτάσουν στο φεγγάρι, από τη σειρά White Water που περιλαμβάνει αποσμητικό stick και αφρόλουτρο.

Ταξιδιωτικό Νεσεσέρ

Είναι ταξιδευτής και ο Captain της ζωής του! Τι άλλο θα του ταίριαζε, αν όχι αυτό το εύχρηστο νεσεσέρ με αποσμητικό stick, αφρόλουτρο και after shave Old Spice Captain; Μαζί του, όπου κι αν βρίσκεσαι, η περιπέτεια έχει άρωμαν Old Spice!

Σετ Gamer

Πείτε «GGWP» (για τους άσχετους Good Game Well Played) σε όλους τους gamers ανάμεσα μας! Δείξτε την εκτίμηση σας στον δικό σας gamer με το διακριτικό άρωμα Wolfthorn και το σετ αποσμητικό stick & αφρόλουτρο! Game on!

Ζήσε τη μαγεία των φετινών Χριστουγέννων με τα Old Spice σετ δώρων και χάρισε στα αγαπημένα σου πρόσωπα ένα ΜΑΝταστικό δώρο!

