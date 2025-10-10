Η Harley-Davidson, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φάις, ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του νέου της dealership στην Αττική, στη συμβολή των οδών Ηφαίστου 2 και Λεωφόρου Ευελπίδων στο Κορωπί. Σε έναν χώρο 1.200 τ.μ., το κατάστημα φιλοξενεί το πλήρες σύμπαν της Harley-Davidson: τις πιο πρόσφατες μοτοσυκλέτες του brand, αυθεντικά είδη ένδυσης και αξεσουάρ, καθώς και ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συνεργείου.
Με σύγχρονη αρχιτεκτονική και αισθητική που αντικατοπτρίζει τον αυθεντικό χαρακτήρα της Harley-Davidson, ο καινούργιος χώρος συνδυάζει τον θρύλο των μοτοσυκλετών με την καινοτομία, προσφέροντας μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης σε όλους τους επισκέπτες.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
Leave a Reply