Ο Όμιλος Campari παρουσίασε σήμερα τη νέα φιάλη του Aperol, επαναπροσδιορίζοντας την εμβληματική του εικόνα μέσα από ένα σύγχρονο πρίσμα ιταλικής αισθητικής. Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το brand, διατηρώντας ταυτόχρονα τα βασικά χαρακτηριστικά που καθιστούν το Aperol αναγνωρίσιμο παγκοσμίως.

Με σεβασμό στην παράδοση, αλλά με σύγχρονη ματιά, η νέα φιάλη έχει σχεδιαστεί ώστε να αναδεικνύεται η παρουσία του Aperol και ο διαχρονικός του ρόλος σε στιγμές συνάντησης, γιορτής και απόλαυσης.

Ένα διαχρονικό σύμβολο που εξελίσσεται

Το Aperol επανασχεδίασε τη φιάλη του, τιμώντας την εμβληματική ιστορία του, από ένα τοπικό ιταλικό απεριτίφ που γεννήθηκε το 1919, έως ένα παγκόσμιο σύμβολο της σύγχρονης κουλτούρας. Το ανάγλυφο, κυματιστό γυαλί στο πάνω μέρος της φιάλης αναδεικνύει την χαρακτηριστική πορτοκαλί απόχρωση που αποτελεί το σήμα κατατεθέν του Aperol, ενώ η εκλεπτυσμένη σιλουέτα της νέας φιάλης αντλεί στοιχεία κομψότητας και ισορροπίας από την ιταλική αρχιτεκτονική. Σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει μία ξεχωριστή αίσθηση και κάθε λεπτομέρεια να αποτυπώνει την κληρονομιά και τον χαρακτήρα του Aperol.

Η μπροστινή ετικέτα, με τον διακριτικό της σχεδιασμό, αφήνει την χαρακτηριστική πορτοκαλί απόχρωση του Aperol να πρωταγωνιστήσει προμηνύοντας στιγμές απόλαυσης, ενώ στο πίσω μέρος της φιάλης υπάρχει μια διαφανής ετικέτα με οδηγίες για το τέλειο σερβίρισμα του Aperol Spritz, που φέρνει τους ανθρώπους κοντά και τους κάνει να μοιράζονται στιγμές χαράς.

Με ρίζες στην ιταλική παράδοση

Ο ανανεωμένος σχεδιασμός τιμά τη διαχρονική κληρονομιά του Aperol, το οποίο παράγεται στην Ιταλία, αλλά οι καταναλωτές το επιλέγουν παγκοσμίως. Το ανάγλυφο μονόγραμμα των αδελφών Barbieri, των δημιουργών του Aperol το 1919, κοσμεί πλέον κάθε φιάλη, ως μια διακριτική σφραγίδα προέλευσης και τεχνογνωσίας, που παραπέμπει στην ιταλική παράδοση που έχει μείνει ανεξίτηλη για πάνω από έναν αιώνα.

Ενώ η εμφάνιση αναβαθμίζεται, το Aperol παραμένει ίδιο. Η αυθεντική συνταγή, που έκανε το Aperol παγκοσμίως γνωστό και την αγαπημένη επιλογή διαφορετικών γενεών, παραμένει αμετάβλητη και μυστική μέχρι σήμερα.

«Η νέα φιάλη είναι ένας φόρος τιμής σε όσα πάντα καθόριζαν το Aperol. Αποτυπώνει τις ιταλικές μας ρίζες, αλλά ταυτόχρονα δίνει μια πιο σύγχρονη έκφραση σε ένα εμβληματικό brand που απολαμβάνουν οι καταναλωτές παγκοσμίως. Κάθε λεπτομέρεια έχει σχεδιαστεί με προσοχή, ώστε να αναβαθμίζει την εμπειρία Aperol και να αναδεικνύει τη θέση του στην καρδιά της σύγχρονης κουλτούρας του Aperitivo», τονίζει ο Andrea Neri, Managing Director House of Aperitifs, Campari Group.

Η νέα φιάλη θα ενσωματωθεί σταδιακά στο σύνολο του εμβληματικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των Campari, Courvoisier, Wild Turkey και Espolòn, καθώς και σε όλα τα σημεία πώλησης από τον Μάρτιο του 2026.