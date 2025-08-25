To Aperol, το iconic aperitivo, συνώνυμο της παρέας και της αυθεντικής διασκέδασης, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στα πιο δυνατά μουσικά φεστιβάλ της πόλης και για πρώτη φορά δίνει το παρών στο πολυαναμενόμενο Primer Music Festival.

Στις 6 & 7 Σεπτεμβρίου, το νούμερο 1 cocktail στην Ιταλία*, συναντά την dance & electronic μουσική σε ένα εκρηκτικό διήμερο όπου το πορτοκαλί κύμα του θα κατακλύσει αυτή τη φορά το ΟΑΚΑ. Κορυφαίοι headliners όπως οι παγκοσμίου φήμης Armin Van Buuren, Alesso και Boris Brejcha, ετοιμάζονται να ξεσηκώσουν το κοινό στο #1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας. Το δυναμικό line-up ενισχύεται με τον θρύλο της techno Paul Kalkbrenner, τον Purple Disco Machine, με τη χαρακτηριστική feel-good ενέργεια, τους Faithless, οι οποίοι επιστρέφουν μετά από 15 χρόνια για ένα live που αναμένεται να είναι ιστορικό, καθώς και τους ARTBAT, Fideles και 8 ακόμη κορυφαία acts.

Το Aperol σε προσκαλεί μία ακόμη φορά να ζήσεις ξεχωριστές στιγμές με την παρέα σου και να απολαύσεις δροσερά Aperol Spritz, dance vibes και πολλές εκπλήξεις. Στο ειδικά διαμορφωμένο booth, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, να φτιάξουν μία προσωποποιημένη επιγραφή με το δικό τους μήνυμα και να κερδίσουν πολλά δώρα, απογειώνοντας το μουσικό διήμερο.

Το Aperol προσφέρει μία μοναδική εμπειρία για όλους, δίνοντας τον παλμό της μουσικής που μας φέρνει πιο κοντά. Γιατί όταν το Aperol δημιουργεί αυθεντικές συνδέσεις που ενώνονται με μουσική και την αγαπημένη μας παρέα, γεννιούνται οι πιο αξέχαστες στιγμές.

Stay tuned γιατί μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα ζήσουν την εμπειρία από κοντά.

