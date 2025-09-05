O oίκος BOSS παρουσιάζει τη νέα οσφρητική υπογραφή του εμβληματικού Bottled. Το BOSS Bottled Beyond είναι το πρώτο premium ginger–leather Eau de Parfum, όπου τα αντίθετα συνυπάρχουν σε μια απόλυτα ισορροπημένη σύνθεση. Ένας συνδυασμός καινοτομίας και υψηλής απόδοσης, που γεφυρώνει τη δεξιοτεχνία της niche αρωματοποιίας με την εντυπωσιακή γοητεία των μεγάλων εμπορικών επιτυχιών. Η δυαδικότητα αυτών των συστατικών, συμβολίζει τη διπλή έμπνευση και τη διπλή επιτυχία.

Από την πρώτη του κυκλοφορία το 1998, το BOSS Bottled καθόρισε την αγορά ανδρικών αρωμάτων, ως το πρώτο gourmand άρωμα. Σύγχρονη και ταυτόχρονα κομψή, η σειρά BOSS Bottled εκφράζει εδώ και δεκαετίες το πνεύμα του άνδρα BOSS. Σήμερα, η έννοια της επιτυχίας έχει εξελιχθεί: δεν αφορά μόνο την προσωπική φιλοδοξία, αλλά και τον εορτασμό της συλλογικότητας.

Τρία νέα πρόσωπα ενσαρκώνουν το πνεύμα της συλλογικότητας

Σε μία στρατηγική κίνηση για τη νέα εποχή, τρεις παγκοσμίου φήμης προσωπικότητες, οι Bradley Cooper, Maluma και Vinicius Junior, γίνονται οι νέοι global ambassadors του BOSS Bottled Beyond. Κορυφαίοι στους τομείς τους, στον κινηματογράφο, στη μουσική και στον αθλητισμό αντίστοιχα, ενσαρκώνουν την ουσία της συλλογικότητας και μέσα από το concept BOSS RECOGNIZE BOSS, εκφράζουν πώς οι άνδρες BOSS αντλούν έμπνευση ο ένας από τον άλλον και με τη σειρά τους εμπνέουν τον κόσμο γύρω τους.

Aπόδοση χωρίς όρια

Το νέο, ginger-leather premium άρωμα ενώνει δύο διαφορετικές όψεις του ανδρικού αισθησιασμού: την ηλεκτρισμένη, φρέσκια ενέργεια του τζίντζερ και τη βαθιά, σαρκική διάσταση του δέρματος. Η σύνθεση αψηφά την κλασική δομή των αρωμάτων (νότες κορυφής, καρδιάς και βάσης) και δημιουργεί δύο ισχυρούς πόλους, που αναδύονται ταυτόχρονα από την αρχή και διαρκούν μέχρι το τέλος.

Το τζίντζερ προσδίδει μια ζωντανή, πικάντικη και αφροδισιακή ένταση, χάρη στη χρήση της καινοτόμου τεχνολογίας Supercritical Fluid Extraction, που του δίνει μοναδικό, παρατεταμένο άρωμα. Το δέρμα, εμπνευσμένο από τη niche αρωματοποιία, προσφέρει αίσθηση πολυτέλειας, με ζεστό και εθιστικό ίχνος που τυλίγει την επιδερμίδα.

Για μέγιστη διάρκεια και ένταση, το άρωμα έχει δημιουργηθεί σε υψηλότερη συγκέντρωση από το μέσο Eau de Parfum ανδρικό άρωμα, φτάνοντας τα επίπεδα των Parfum ή Absolu. Παράλληλα, η σύνθεση ενισχύεται με την πατενταρισμένη τεχνολογία της Coty από παράγωγα ζάχαρης, που λειτουργεί ως φυσικός σταθεροποιητής, παρατείνοντας την υπογραφή του αρώματος.

Υψηλή ποιότητα, τεχνολογία αιχμής, ανεπανάληπτη εμπειρία

Η δυαδικότητα ginger-leather εξελίσσεται αρμονικά, χαρίζοντας ένα εκλεπτυσμένο και ανθεκτικό αποτέλεσμα. Η ισορροπία αυτή αποτυπώνεται στο λογότυπο Double B του μπουκαλιού, το οποίο αποτελεί σύμβολο της μάρκας BOSS και της νέας δυναμικής ταυτότητας του αρώματος.

Στον κόσμο της αρωματοποιίας, η δημιουργία ενός νέου αρώματος δεν είναι ατομική υπόθεση. Το νέο BOSS Bottled Beyond είναι αποτέλεσμα μιας σπάνιας συνεργασίας τριών κορυφαίων master perfumers της DSM-FIRMENICH, οι οποίοι κατάφεραν να ενσαρκώσουν στην πράξη το concept «BOSS RECOGNIZE BOSS», την αλληλοεκτίμηση και αναγνώριση του ταλέντου ανάμεσα σε ίσους.

Η Daphne Bugey ανέλαβε να δώσει το πρώτο στίγμα, εμπνεόμενη από την ιδέα μιας έντονης αλλά εκλεπτυσμένης αντίθεσης. Στόχος της ήταν να ανατρέψει τους παραδοσιακούς κώδικες της αρρενωπότητας και να ενώσει δύο φαινομενικά διαφορετικούς κόσμους, τη niche αρωματοποιία με την εμπορική δυναμική ενός blockbuster.

Πάνω σε αυτή την αφετηρία, ο Franck Voelkl, Γερμανός στην καταγωγή και μόνιμος κάτοικος Νέας Υόρκης, έφερε την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία του σε συνδυασμό με την πολύτιμη εμπειρία του από την αμερικανική αγορά. Το αποτέλεσμα είναι ένα άρωμα με διαχρονική γοητεία και ξεχωριστή κομψότητα.

Η τελευταία πινελιά ανήκει στον Bruno Jovanovic, που χάρη στην τεχνική του αρτιότητα και τη διάθεση να ξεπερνά τα όρια, απογείωσε την απόδοση του αρώματος, δίνοντάς του ένταση και διάρκεια που ξεχωρίζουν.

Το BOSS Bottled Beyond δεν είναι απλώς μια νέα κυκλοφορία. Είναι η συνάντηση τριών δημιουργών στο απόγειο της τέχνης τους.

Ένας σχεδιασμός που ξεχωρίζει

Το BOSS Bottled Beyond ανανεώνει το εμβληματικό σχήμα του μπουκαλιού, με ένα πιο premium και εντυπωσιακό design. Η μαύρη glossy γυάλινη επιφάνεια συνδυάζεται με κομψό δερμάτινο τελείωμα και μεταλλικό γκρι καπάκι. Ένα ντεγκραντέ από το μαύρο στο γκρι ολοκληρώνει τη δυναμική ανδρική αισθητική. Το χαραγμένο λογότυπο Double B υπογραμμίζει τη δυαδικότητα και προσθέτει μια σύγχρονη πινελιά.

Το BOSS Bottled Beyond Eau de Parfum διατίθεται σε συσκευασίες 50ml, 100ml και 150ml, οι οποίες μπορούν να επαναγεμιστούν με το 200ml BOSS Bottled Beyond Eau de Parfum Refill.