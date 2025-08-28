Η BOSS παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2025, δίνοντας νέα δυναμική στο μήνυμα “Be Your Own BOSS” και εστιάζοντας στη δύναμη του “Be”. Στο επίκεντρο αυτού του νέου κεφαλαίου για το brand, βρίσκονται δύο νέα και συναρπαστικά ταλέντα: ο Aaron Pierre, ο Βρετανός ηθοποιός με κλασική παιδεία και μελλοντικός σούπερ ήρωας του σύμπαντος DC Studios, και ο Ishaan Khatter, ο Ινδός ηθοποιός και χορευτής που κερδίζει τις εντυπώσεις στο Χόλιγουντ με την ταινία HOMEBOUND, αγαπημένη του Φεστιβάλ Καννών 2025.

Οι δύο ανερχόμενοι αστέρες, εκφράζουν την αποφασιστικότητα, την ορμή και το όραμα που χρειάζεται για να πετύχεις το “Be the Next” BOSS, φέρνοντας τη δική τους μοναδική ενέργεια και φιλοδοξία στο επίκεντρο της καμπάνιας. Ενώ στην καμπάνια συμμετέχουν επίσης πρόσωπα που ήδη έχουν συνδεθεί με το brand, που σπάνε τα όρια και αφήνουν το στίγμα τους στον κινηματογράφο, τον αθλητισμό, τη μουσική και τη μόδα: ο S.COUPS, ο παγκοσμίως αναγνωρισμένος K-pop σούπερ σταρ και ηγέτης των SEVENTEEN, ο Taylor Fritz, το ταχύτερα ανερχόμενο αστέρι στο επαγγελματικό τένις και η Amelia Gray, ένα από τα πιο περιζήτητα μοντέλα της νέας γενιάς.

Με τη νέα οπτική του Aaron Pierre Pierre και του Ishaan Khatter και τη συνεχή πορεία του S.COUPS, του Fritz και της Gray, η νέα καμπάνια αποτελεί έναν ύμνο στη φιλοδοξία, την αυτοέκφραση και την αδιάκοπη αναζήτηση της τελειότητας. Μαζί, αυτό το ποικιλόμορφο καστ, δίνουν μορφή στο πνεύμα εκείνων που χαράζουν τον δικό τους δρόμο και εμπνέουν τους άλλους να κάνουν το ίδιο.

Η καμπάνια ζωντανεύει μέσα από μια κινηματογραφική ταινία, όπου οι πέντε πρωταγωνιστές διασχίζουν μια συμβολική σήραγγα προς το φως που αντιπροσωπεύει τα όνειρα και τις κατακτήσεις τους. Στη συνέχεια, μέσα από κοντινά πορτρέτα, αναδεικνύεται η μοναδικότητά τους, με styling από τη νέα συλλογή BOSS Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025 που συνδυάζει κομψότητα, υφές και αρμονία χρωμάτων. Κάθε ένας μοιράζεται τη δική του εκδοχή του “Be the Next” BOSS και ποιος θέλει να γίνει στο μέλλον.

Η νέα συλλογή της BOSS φέρνει πλούσιους και ζεστούς τόνους για τους ψυχρούς μήνες, με έμφαση στους χρωματικούς συνδυασμούς: αποχρώσεις του φασκόμηλου, σκούρα μαρλέ γκρι και σοκολατί τόνους. Αυτό το εντυπωσιακό φάσμα χρωμάτων αναβαθμίζει τη διάθεση της καμπάνιας και εκφράζει την κομψή αρμονία που χαρακτηρίζει τις χειμερινές εμφανίσεις της BOSS για το 2025.

Τα αξεσουάρ της BOSS, όπως ρολόγια, κοσμήματα και γυαλιά, έχουν επίσης κεντρικό ρόλο στην καμπάνια, με τους S.COUPS, Fritz και Gray να παρουσιάζουν τα νέα γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η Amelia Gray και ο Ολλανδός μοντέλο Parker Van Noord προβάλλουν τις γυναικείες και ανδρικές προτάσεις ρολογιών και κοσμημάτων BOSS για τη σεζόν.

Η καμπάνια θα υποστηριχθεί από μια ολοκληρωμένη στρατηγική marketing με ευρεία εξωτερική προβολή σε σημαντικές πόλεις ανά τον κόσμο. Γιγαντοοθόνες, βίντεο και στατικές προβολές σε σημεία μεγάλης επισκεψιμότητας θα μεταφέρουν το μήνυμα της καμπάνιας BOSS Φθινόπωρος/Χειμώνας 2025 σε ένα ευρύ κοινό.

Η συλλογή BOSS Fall/Winter 2025 θα είναι διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα BOSS παγκοσμίως, στο boss.com, καθώς και μέσω επιλεγμένων συνεργατών χονδρικής.