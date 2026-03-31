Cat Festival 2026: Η περιέργεια γιορτάζει τη γάτα!

Το μεγαλύτερο φεστιβάλ αφιερωμένο στη γάτα επιστρέφει στην Αθήνα.

Μετά την εντυπωσιακή επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης, το Cat Festival επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, ακόμη πιο μεγάλο, ακόμη πιο γατο-γεμάτο και ακόμη πιο τρυφερό! Το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 από τις 11:00 έως τις 22:00, το Παλιό Αμαξοστάσιο – ΟΣΥ στο Γκάζι μετατρέπεται ξανά σε σημείο συνάντησης για γατόφιλους, οικογένειες, δημιουργούς και ανθρώπους που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα αυτά τα ξεχωριστά πλάσματα.

Το φεστιβάλ αποτελεί πρωτοβουλία του Cat Cafe Athens, του πρώτου cat café στην Ελλάδα, που δημιούργησαν η Ναταλί Σελληνίδου και ο Δημήτρης Σγουρός, με στόχο να προωθήσουν την υιοθεσία και να συμβάλουν ουσιαστικά στην ευζωία των αδέσποτων γατών. Μέσα από το Cat Cafe Athens έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια ζωντανή κοινότητα γατόφιλων, να ενημερώνουν γύρω από τη φροντίδα και τη συμπεριφορά της γάτας και, κυρίως, να βοηθούν γάτες να βρουν το παντοτινό τους σπίτι.

Ένας χώρος γεμάτος γατο-δράσεις

Το Cat Festival δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ. Είναι μια εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, για γατόφιλους αλλά και για όσους θέλουν να ανακαλύψουν τη μαγεία της γάτας.

Στον χώρο του φεστιβάλ οι επισκέπτες θα μπορούν να παρακολουθήσουν ομιλίες από κτηνιάτρους και ειδικούς γύρω από τη συμπεριφορά και την ευζωία της γάτας, να συμμετάσχουν σε παιχνίδια και διαγωνισμούς, να γνωρίσουν εταιρείες pet care αλλά και δημιουργούς που παρουσιάζουν χειροποίητα αντικείμενα εμπνευσμένα από τον κόσμο της γάτας.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει δημιουργικά και βιωματικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες. Οι δραστηριότητες για τους μικρούς επισκέπτες θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τη Nannuka, με παιχνίδια, ζωγραφική και face painting, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε θεματικά παιχνίδια όπως το Cat Trivia και στο ιδιαίτερο Cat Yoga σε συνεργασία με το Spiti Yoga. Την εμπειρία συμπληρώνουν δεκάδες περίπτερα με καλλιτέχνες και brands, που δημιουργούν μια ατμόσφαιρα μικρής «γατογειτονιάς» στο κέντρο της πόλης.

Ημέρα Υιοθεσίας: Ίσως γνωρίσετε το επόμενο μέλος της οικογένειάς σας

Σημαντικό κομμάτι του φεστιβάλ αποτελεί η Ημέρα Υιοθεσίας, που θα πραγματοποιείται και τις δύο ημέρες, από τις 11:00 έως τις 19:00, σε συνεργασία με τα Pet City.

Εκεί, γάτες που φιλοξενούνται από φιλοζωικές οργανώσεις θα περιμένουν να γνωρίσουν ανθρώπους που ίσως γίνουν το νέο τους σπίτι. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν υπεύθυνα για τη διαδικασία υιοθεσίας και να ανακαλύψουν πώς μια τέτοια απόφαση μπορεί να αλλάξει όχι μόνο τη ζωή ενός ζώου, αλλά και τη δική τους.

Οι ιστορίες που μας κάνουν να αγαπάμε ακόμη περισσότερο τις γάτες

Ένα από τα πιο ξεχωριστά σημεία του φεστιβάλ είναι το project “7 Minutes for Cats”.

Σε σύντομες αφηγήσεις επτά λεπτών, ηθοποιοί, παρουσιαστές, δημιουργοί περιεχομένου και άνθρωποι που ζουν με γάτες μοιράζονται τη δική τους ιστορία: πώς γνωρίστηκαν με τη γάτα τους, πώς άλλαξε την καθημερινότητά τους και πώς η παρουσία της μπορεί να γίνει πηγή ηρεμίας, συντροφικότητας και συναισθηματικής ισορροπίας.

Μέσα από αυτές τις προσωπικές ιστορίες, το κοινό ανακαλύπτει κάτι που πολλοί γατόφιλοι γνωρίζουν ήδη: ότι μια γάτα δεν είναι απλώς κατοικίδιο, αλλά μια μικρή παρουσία που καταλαβαίνει περισσότερα από όσα λέμε.

Οι ομιλίες του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν και με διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, σε συνεργασία με την HandsUp, ώστε το περιεχόμενο να είναι προσβάσιμο σε όλους.

Ρυθμός και μουσικές εκπλήξεις

Η σκηνή του Cat Festival θα φιλοξενήσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με θέατρο για παιδιά, karaoke, μουσική και εντυπωσιακές εμφανίσεις που θα δώσουν τον ρυθμό στο φεστιβάλ.

Το Σάββατο 25 Απριλίου το πρόγραμμα κορυφώνεται με DJ set από τον JAY JAY και τη συναυλία των Κιντέρια, ενώ την Κυριακή 26 Απριλίου τη μουσική σκυτάλη παίρνει ο Tsitsos the Cat και η βραδιά ολοκληρώνεται με τη συναυλία της Σοφίας Κουρτίδου.

Στο πρόγραμμα του Σαββάτου περιλαμβάνεται επίσης το εντυπωσιακό show με πατίνια από τους RollerDancers Greece, που θα προσθέσει μια δυναμική δόση θεάματος στη σκηνή του φεστιβάλ.

Cat Festival 2026: Η περιέργεια γιορτάζει τη γάτα!

Ένα φεστιβάλ με ουσιαστικό αντίκτυπο

Πέρα από τη χαρά και τη διασκέδαση, το Cat Festival έχει έναν ξεκάθαρο σκοπό: να ενισχύσει το έργο των φιλοζωικών οργανώσεων και να συμβάλει στη διάδοση της υπεύθυνης υιοθεσίας.

Μέρος των εσόδων του φεστιβάλ θα διατεθεί για τη στήριξη δράσεων που αφορούν τις αδέσποτες γάτες.

Το Cat Festival 2026 δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη στήριξη των χορηγών του: Everclean, Core, Pet City, Wellfed και Catoikos, που συμβάλλουν ουσιαστικά στην υλοποίηση αυτής της μεγάλης γιορτής για τις γάτες.

Γιατί πίσω από κάθε γάτα που βρίσκει σπίτι, υπάρχει μια μικρή ιστορία που αλλάζει τον κόσμο – έστω και λίγο.

Για περισσότερες πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με το πρόγραμμα και τις δράσεις του φεστιβάλ, μπορείτε να ενημερώνεστε στη σελίδα και τα social media του Cat Festival, στο www.catfestival.gr, καθώς και στο www.catcafe.gr του Cat Cafe Athens και στο Instagram του Cat Cafe Athens (@catcafeathens)

Προπώληση εισιτηρίων:

https://www.more.com/gr-el/tickets/happenings/festival/cat-festival-2026/

Εισιτήριο διημέρου: 8€

Μονοήμερο εισιτήριο: 5€