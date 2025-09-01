Δύο ξεχωριστά Side Events για όλη την οικογένεια ανοίγουν την τριήμερη γιορτή του αθλητισμού του ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece 2025, του κορυφαίου αγώνα τριάθλου που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός στη χώρα μας και φέτος θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 26 Οκτωβρίου στη Μεσσηνία. O αγώνας διοργανώνεται από την ευΖΗΝ feelόsophy και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ, ως ονομαστικό χορηγό, και επίσημο χορηγό φιλοξενίας την Costa Navarino.

Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, στις 19:00, καθώς ο ήλιος δύει πίσω από τη Μαραθούπολη, το JYSK Night Run Peloponnese powered by IRONMAN® υπόσχεται μια μοναδική εμπειρία τρεξίματος σε μια παραθαλάσσια ήπια διαδρομή 5 χιλιομέτρων, στα μαγευτικά χρώματα του ηλιοβασιλέματος, ιδανική για δρομείς όλων των επιπέδων, ηλικίας 16 ετών και άνω. Ονομαστικός Χορηγός του αγώνα είναι το Τμήμα Εταιρικών Πελατών της JYSK, το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα της διεθνούς αλυσίδας καταστημάτων με είδη σπιτιού και διακόσμησης από τη Δανία, και προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες σε επιχειρήσεις.

Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, στις 11:00, τη σκυτάλη παίρνουν τα παιδιά. Το IRONKIDS Peloponnese 2025 powered by IRONMAN® στην πανέμορφη Πύλο προσφέρει τρεις διαδρομές τρεξίματος, 400μ., 800μ. και 1200μ., για παιδιά 6-12 ετών ανάλογα με την ηλικιακή τους ομάδα, ενώ για πρώτη φορά παιδιά ηλικίας 10–15 ετών θα πάρουν μια πρώτη γεύση από τον συναρπαστικό κόσμο του τριάθλου, κολυμπώντας 100μ. και τρέχοντας 400μ.

Το ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece αγκαλιάζει την τοπική κοινωνία και την ευχαριστεί για τη ζεστή φιλοξενία της, προσφέροντας 50% έκπτωση στους κατοίκους του Νομού Μεσσηνίας για τη συμμετοχή τους στις παράλληλες εκδηλώσεις, με τη χρήση του εκπτωτικού κωδικού Greece25Promo50% κατά την εγγραφή τους στην επίσημη πλατφόρμα εγγραφών (για το JYSK Night Run Peloponnese: https://www.ironman.com/races/im703-greece/night–run & για το IRONKIDS Peloponnese: https://www.ironman.com/races/im703-greece/ironkids).

Παράλληλα, η διοργάνωση απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν με τον δικό τους τρόπο σε αυτήν τη μοναδική αθλητική εμπειρία, συμμετέχοντας ως εθελοντές. Οι εθελοντές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της επιτυχίας του αγώνα, προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη στους αθλητές, σε κάθε βήμα αυτής της σπουδαίας πρόκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω του συνδέσμου: https://www.ironman.com/races/im703-greece/volunteer.

Στις 24-26 Οκτωβρίου μικροί και μεγάλοι, κάτοικοι της περιοχής, συνοδοί, αθλητές, εθελοντές και επισκέπτες ζουν τον παλμό και τη μεγαλειώδη προσπάθεια ενός IRONMAN® και γίνονται μέρος της ίδιας διαδρομής. Αυτής που ενώνει τον αθλητισμό με τη ζωή, τοποθετώντας τη Μεσσηνία στο πρώτο βάθρο του παγκόσμιου χάρτη.

