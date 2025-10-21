Παράκτιοι και υποβρύχιοι καθαρισμοί ακτών σε απομακρυσμένες περιοχές Natura 2000

ΔΕΗ: Στρατηγικές συνεργασίες για την προστασία του περιβάλλοντος και τον καθαρισμό των παράκτιων περιοχών

Η ΔΕΗ στηρίζει ενεργά τη δράση «Παράκτιοι και Υποβρύχιοι Καθαρισμοί σε απομακρυσμένες περιοχές του Δικτύου Natura 2000», μια πρωτοβουλία της περιβαλλοντικής οργάνωσης iSea σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Σωματείο Αλιευτικού Τουρισμού Επαγγελματιών Αλιέων, που υλοποιείται με την επιστημονική υποστήριξη της Σχολής Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στον καθαρισμό δυσπρόσιτων περιοχών σημαντικής περιβαλλοντικής αξίας, όπου η συσσώρευση απορριμμάτων είναι έντονη και συχνά αθέατη. Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε τρεις επιλεγμένες τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000 — Χερσόνησο Ροδοπού – Παραλία Μάλεμε – Κόλπο Χανίων, Νήσο Κουφονήσι και Δυτική Μήλο, Αντίμηλο, Πολύαιγο και νησίδες – συμβάλλοντας περαιτέρω στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αποκατάσταση του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Η συμμετοχή επαγγελματιών αλιέων αλιευτικού τουρισμού, εθελοντών και επιστημόνων καθιστά τη δράση ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα συνεργασίας τοπικών φορέων, ιδιωτικού τομέα και επιστημονικής κοινότητας, συμβάλλοντας παράλληλα στον Στόχο 14 “Ζωή στο Νερό” και στην παγκόσμια εκστρατεία #BeatPlasticPollution για τον περιορισμό της ρύπανσης από τα πλαστικά. Οι καθαρισμοί περιλαμβάνουν απομάκρυνση απορριμμάτων από τις ακτές και τους βυθούς, δειγματοληψία ιζημάτων για ανάλυση μικροπλαστικών και καταγραφή δεδομένων μέσω της εφαρμογής EVMAR, δημιουργώντας τεκμηριωμένα αποτελέσματα που ενισχύουν την έρευνα για τη θαλάσσια ρύπανση στην Ελλάδα.

Περιβαλλοντική υπευθυνότητα και κυκλική οικονομία στην πράξη

Το πρόγραμμα ενσωματώνει πρακτικές κυκλικής οικονομίας: τα αποτσίγαρα που συλλέγονται οδηγούνται προς ανακύκλωση, ενώ τα πλαστικά καπάκια αξιοποιούνται για την κατασκευή αντικειμένων επαναχρησιμοποίησης.

Η δράση της ΔΕΗ με την iSea ολοκληρώθηκε με την απομάκρυνση σημαντικών ποσοτήτων απορριμμάτων από απομονωμένες παραλίες και τη συλλογή πολύτιμων επιστημονικών δεδομένων που θα συμβάλλουν στη χάραξη βιώσιμων πολιτικών προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος με βάση την επιστημονική γνώση.

Παραμένοντας πιστή στο όραμά της για ένα βιώσιμο μέλλον και μέσα από αυτή τη συνεργασία, η ΔΕΗ συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις κοινωνικής καινοτομίας και διαμοιραζόμενης αξίας για το περιβάλλον και την κοινωνία. Παράλληλα, μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες και συνέργειες με οργανισμούς και φορείς, προωθεί την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και συμβάλλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).