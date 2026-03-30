Η Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή επιστρέφουν στη σκηνή του Theatre of the NO το Σάββατο 4 Απριλίου στις 21.30, για μια ξεχωριστή μουσική τελετουργία μνήμης και αναγέννησης, με τίτλο «Θρήνοι και Θρύλοι». Με όχημα ύμνους, gospel και λυτρωτικά μοιρολόγια από τις παραδόσεις της Ελλάδας και όλου του κόσμου, οι δύο καλλιτέχνιδες δημιουργούν μία performance όπου ο θρήνος μετατρέπεται σε συλλογική εμπειρία κάθαρσης.

Φωνές που πάλλονται σαν αρχαία προσευχή συναντούν τη βαθιά συγκινησιακή φόρτιση της Πασχαλιάς, σε μια παράσταση – μετάβαση από το σκοτάδι στο φως.

Μια μυσταγωγική ιεροτελεστία της Άνοιξης. Special guest ο λυριστής και συνθέτης Γιώργος Ταμπάκης.

Με μακρόχρονη ενασχόληση με τα παραδοσιακά τραγούδια όλου του κόσμου, οι δύο καλλιτέχνιδες έχουν χαρακτηριστεί ως «οι ιέρειες της πολυπολιτισμικότητας». Από πολύ νωρίς άρχισαν να εξερευνούν τις μουσικές των λαών και να πειραματίζονται με τις δυνατότητες της ανθρώπινης φωνής. Με σεβασμό στη γλώσσα, την προφορά και την εκφορά κάθε τραγουδιού, ερμηνεύουν σε πάνω από είκοσι γλώσσες και διαλέκτους, τόσο a cappella όσο και με συνοδεία πιάνου, κιθάρας και κρουστών που παίζουν οι ίδιες.

Έχουν συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως η Μαρία Φαραντούρη, ο Goran Bregović, ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, ο Λουδοβίκος των Ανωγείων, ο Ψαραντώνης, ο Alex Sid, ο Νίκος Κυπουργός, η Τατιάνα Λύγαρη, ο Χρήστος Θηβαίος, οι Ghetonia, ο Μιχάλης Τζουγανάκης, ο Βασίλης Λέκκας, ο Γιώργος Καζαντζής, οι Nightfall, τα Υπόγεια Ρεύματα, οι Rotting Christ και άλλοι.

Οι ερμηνείες τους έχουν ταξιδέψει σε μερικούς από τους σημαντικότερους χώρους και φεστιβάλ διεθνώς, από το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης και το International Mugham Centre του Μπακού, έως τη Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών στο Μιλάνο, τα Μέγαρα Μουσικής της Ελλάδας και κορυφαίες σκηνές της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας.

Info



Ημ/νια: Σάββατο 4 Απριλίου στις 21:30

Διάρκεια: 75’

Συντελεστές:

Graphic design: studiosoleil.gr

Ενδυματολόγος: Άρης Γεωργιάδης

Φωτογραφίες: Κυριάκος Κατσαρέας

Επιμέλεια Παραγωγής: Goodheart Productions

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

Tιμή Εισιτήριου: 15€

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

