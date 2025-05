Σπουδαστές και σπουδάστριες από τα campuses της ΑΚΜΗΣ στην Αθήνα, τον Πειραιά και το Ελληνικό συνοδευόμενοι από τις μητέρες τους, απόλαυσαν ένα dinner τριών πιάτων, το οποίο επιμελήθηκαν οι ανερχόμενοι Chefs και F&B managers της Σχολής, υπό την καθοδήγηση των έμπειρων εκπαιδευτών τους.

Η L’Oreal Paris Greece υποστήριξε έμπρακτα αυτή την όμορφη ενέργεια, προσφέροντας gift boxes με αγαπημένα προϊόντα που έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε όλες τις μητέρες, αλλά και τους σπουδαστές.

Η συμμετοχή ήταν συγκινητική, με πολλούς να δηλώνουν πως η συγκεκριμένη ενέργεια βρήκε αντίκρισμα στην επιθυμία τους να κάνουν ένα ξεχωριστό δώρο στον άνθρωπο που τους στηρίζει στις δυσκολίες και τους συντροφεύει σε κάθε μικρό ή μεγάλο βήμα προς τον προορισμό τους. Ενώ, από τις πιο όμορφες εικόνες της βραδιάς ήταν μία σπουδάστρια, η οποία ήρθε συνοδευόμενη όχι μόνο από τη μητέρα της που την παροτρύνει να κατακτήσει τους επαγγελματικούς της στόχους, αλλά και από τα δύο παιδιά της, ώστε να γιορτάσουν όλοι μαζί.

“ Every Future contains a part of the Past ”: Το ξεχωριστό αυτό μήνυμα ενσωματώνει την ιδέα πως κάθε κομμάτι του εαυτού μας έχει τις ρίζες του στο «παρελθόν». Ένα παρελθόν που μας έφερε στη ζωή και παραμένει το παρόν και το μέλλον μας. Ένα παρελθόν που παίρνει μορφή στο πρόσωπο της γυναίκας που μας εμπνέει, μας δίνει κίνητρο να προχωράμε μπροστά και να διεκδικούμε όσα μας αξίζουν. Της μητέρας.

Η L’Oreal Paris αποτελεί ένα brand που επί σειρά ετών συμβάλλει ώστε οι γυναίκες να παραμένουν όμορφες μέσα και έξω σε όλα τα ηλικιακά στάδια της ζωής τους, ενώ παράλληλα τις παροτρύνει να αγκαλιάζουν κάθε ιδιαίτερη πτυχή του εαυτού τους που τις κάνει μοναδικές. Η συγκεκριμένη συνεργασία με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας, ήρθε ως «συνέχεια» μιας παλαιότερης σύμπραξης των δύο brands σε συνεργασία με την Μ.Κ.Ο. W.I.N. Hellas. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της L’Oreal Paris Greece “Stand Up Against Street Harassment”, σπουδαστές και σπουδάστριες της ΑΚΜΗΣ στην Αθήνα, εκπαιδεύτηκαν σε ζητήματα που αφορούν την ασφαλή και αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών μη συναινετικής προσέγγισης σε δημόσιους χώρους. Μια ενέργεια που αναμένεται να επαναληφθεί και στο μέλλον, με αποδέκτες ακόμα περισσότερους σπουδαστές.

Photo credits: Νικιάννα Βουβέλλη, Φρειδερίκη Μούστου, Γιώργος Χουσιάδας