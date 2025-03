Η L’Oréal Paris, με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, διοργάνωσε μια ξεχωριστή εκδήλωση με πρωταγωνιστή την ομορφιά, την αυτοπεποίθηση και την γυναικεία ενδυνάμωση. Με κεντρικό μήνυμα το σλόγκαν «Γιατί μου αξίζει» η μάρκα υπογράμμισε την αστείρευτη πηγή έμπνευσης που αποτελεί κάθε γυναίκα.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Μαρτίου στο θέατρο Embassy, παρουσιάστηκαν ιστορίες δυναμικών γυναικών που μέσω της αφοσίωσής τους, κατάφεραν να «αλλάξουν» τον τρόπο που βλέπουν τη ζωή. Η Alessandra Delfini, Country Managing Director της L’Oréal Hellas καλωσόρισε το κοινό με μια δική της προσωπική ιστορία τόσο για το ταξίδι της στην εταιρία όσο και για τη γυναικεία ενδυνάμωση, δίνοντας τη σκυτάλη στη Δούκισσα Νομικού, brand ambassador της L’Oréal Paris, όπου μίλησε στο κοινό για την αυτοαξία και τη σημασία της γυναικείας ενδυνάμωσης. Στη συνέχεια συντόνισε μια συζήτηση ανάμεσα σε τρεις ξεχωριστές γυναίκες, της Fashion Designer Χριστίνας Κοντοβά, της Δερματολόγου και Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Βασιλικής Μουσάτου και της ηθοποιού Λένας Παπαληγούρα. Με κεντρικό άξονα το ιστορικό σλόγκαν «Γιατί μου αξίζει» οι ομιλήτριες αναφέρθηκαν στο πώς οι γυναίκες καταφέρνουν να ανταπεξέρχονται σε όλες τις προκλήσεις της καθημερινότητας, ισορροπώντας μεταξύ επαγγελματικών, οικογενειακών και προσωπικών υποχρεώσεων.

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της εκδήλωσης, ήταν όταν το κοινό παρακολούθησε σε πρώτη προβολή το σύντομο ντοκιμαντέρ “The Final Copy of Ilon Specht“, του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Ben Proudfoot. Το ντοκιμαντέρ, αφιερωμένο στη δημιουργική διάνοια που πριν 50 χρόνια έγραψε το εμβληματικό σλόγκαν της L’Oréal Paris “Because I’m Worth It“, αφηγούταν το πως έμελλε να αλλάξει η ιστορία της μάρκας, της ίδιας, αλλά και όλων των γυναικών.

Η εκδήλωση αποτέλεσε έναν ύμνο στο γυναικείο δυναμισμό, αποδεικνύοντας πως η ισότητα και η ενδυνάμωση δεν είναι απλώς στόχοι, αλλά μια καθημερινή πραγματικότητα που συνεχίζουμε να διεκδικούμε. Η ανταπόκριση των καλεσμένων και η ενέργεια μας βραδιάς, επιβεβαίωσαν τη σημασία τέτοιων δράσεων, που ενώνουν και ενδυναμώνουν τις γυναίκες παγκοσμίως.

Σε δήλωσή της η Δούκισσα Νομικού, ανέφερε σχετικά: «Είμαι πολύ περιφανή που βρέθηκα ανάμεσα σε τόσες γυναίκες, αναπτύσσοντας έναν πολύ ενδιαφέρον διάλογο γύρω από τη γυναικεία ενδυνάμωση. Η L’Oréal Paris διαχρονικά στηρίζει τις γυναίκες και αναδεικνύει την ομορφιά σε κάθε της έκφανση, μέσω της επιστήμης, της ενδυνάμωσης αλλά και μέσω σημαντικών δράσεων. Άλλωστε όπως είπε και η Ilon Specht, «όλοι μας το αξίζουμε, αλλιώς δεν έχει αξία»».

Το ντοκιμαντέρ είναι τώρα διαθέσιμο σε Amazon Prime & TED Youtube.

Δείτε το εδώ: The Final Copy of Ilon Specht

