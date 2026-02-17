Γιορτάστε την Καθαρά Δευτέρα (23/02) με αυθεντικές γεύσεις, μοναδική ατμόσφαιρα και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας

Το St George Lycabettus σας προσκαλεί να «μετρήσουμε τους χαρταετούς της πόλης» απολαμβάνοντας ένα σαρακοστιανό buffet με φόντο τον ορίζοντα που εκτείνεται έως τα νησιά του Σαρωνικού.

Ο βραβευμένος Executive Chef Στέφανος Παπανικολάου υπογράφει ένα πλούσιο buffet όπου οι εκλεκτές νηστίσιμες δημιουργίες του αποτυπώνουν την ισορροπία ανάμεσα στην ελληνική παράδοση και τη σύγχρονη γαστρονομική αισθητική.

Χειροποίητη λαγάνα, αφράτη και αρωματική, σκορδαλιά γλυκοπατάτας με βελούδινη υφή, χταποδοσαλάτα με πιπεριές Φλωρίνης, σουπιές με άγρια χόρτα εποχής, μύδια αχνιστά με λευκό κρασί και μαραθορίζα, μηλοκόπι ψητό με φρέσκα βότανα, σκιουφιχτά Κρήτης με γαρίδες και φινόκιο , γίγαντες με ντομάτα, μέλι κ.α.

Στα μπαλκόνια του La Suite Lounge και του Le Grand Balcon, η Καθαρά Δευτέρα αποκτά κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Η Αθήνα απλώνεται πανοραμικά μπροστά σας — από τον Λυκαβηττό έως τον Λόφος Φιλοπάππου — ενώ ο αττικός ουρανός γεμίζει χρώμα και κίνηση.

Για τους μικρούς μας φίλους, το ξενοδοχείο έχει ετοιμάσει μια μοναδική εμπειρία! οι παιδαγωγοί-animateurs θα βρίσκονται εκεί για να τους διασκεδάσουν με δημιουργικές δραστηριότητες, παιχνίδια και εργαστήρια κατασκευής χαρταετών, προσφέροντας ατελείωτη χαρά και διασκέδαση.

Καθαρά Δευτέρα Buffet 13:00 – 17:00

55€ κατ’άτομο – παιδιά μέχρι 12 ετών -50%

Για κρατήσεις κάντε κλικ ΕΔΩ