Το Hard Rock Cafe Athens προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια πασχαλινή εμπειρία για όλη την οικογένεια.

Την Κυριακή 5 Απριλίου (12:00 έως τις 15:00) το Hard Rock Cafe Athens (Αδριανού 52, Μοναστηράκι) υποδέχεται μικρούς και μεγάλους για ένα μεσημέρι γεμάτο εκπλήξεις, δημιουργικό παιχνίδι και πασχαλινά happenings που θα ενθουσιάσουν όλη την οικογένεια.

Ο πασχαλινός λαγός θα περιμένει τους λιλιπούτειους φίλους του για να φωτογραφηθούν μαζί του, ενώ έμπειρος animateur θα φροντίζει για τη διασκέδασή των παιδιών με διαδραστικές δραστηριότητες. Παράλληλα, οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το brunch menu σε συνδυασμό με τη μοναδική ατμόσφαιρα του Hard Rock Cafe.

Το ειδικό παιδικό μενού (15€/παιδί) περιλαμβάνει αγαπημένες γεύσεις αλλά και τη συμμετοχή σε όλο το ψυχαγωγικό πρόγραμμα του event. Είναι μια υπέροχη ευκαιρία για μια κυριακάτικη βόλτα στο κέντρο, όπου το φαγητό και η διασκέδαση γίνονται ένα, δημιουργώντας όμορφες πασχαλινές αναμνήσεις για όλη την οικογένεια.

Για αγορά παιδικού εισιτηρίου: https://shops.link2ticket.nl/03WIiN

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 324 5170