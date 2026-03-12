Πρακτική αλλά και φιλόδοξη, η πρόταση Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 αποτελεί μια γκαρνταρόμπα για όσους βρίσκονται σε μετάβαση – ανάμεσα σε δουλειές, ιδέες, πόλεις – και χρειάζονται ρούχα που μπορούν να συμβαδίσουν με μια ζωή που δεν προχωρά σε ευθεία γραμμή.

Στη ανδρική συλλογή, το πνεύμα της αυτοδημιουργίας εκφράζεται μέσα από ρετρό “resort” επιρροές, ‘φιλτραρισμένες’ μέσα από τον σύγχρονο, μητροπολιτικό φακό της HUGO. Ένα boxy double-breasted blazer φοριέται πάνω από πουκάμισο με Cuban γιακά, συνδυασμένο με ασορτί πλισέ παντελόνι και tote τσάντα με ταρταρούγα, δημιουργώντας ένα look ιδανικό για ημέρες που ξεκινούν με side hustle και καταλήγουν σε late-night meeting, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή. Ένα μακρύ, double-breasted κοστούμι από υφασμάτινη πλέξη χαλαρώνει τους κανόνες της παραδοσιακής ραπτικής, αντικατοπτρίζοντας μια νέα μορφή φιλοδοξίας: λιγότερο boardroom, περισσότερο “build-your-own brief”.

Η γυναικεία συλλογή ξεκινά με ένα cropped rain mac δεμένο με αγκράφα σε όψη ταρταρούγας φορεμένο πάνω από μίνι A-line φόρεμα εμπνευσμένο από τα ‘60s με γεωμετρικό μοτίβο dogtooth. Μπρονζέ παγιέτες φωτίζουν χαλαρά co-ords με φαρδιά παντελόνια, συνδυασμένα με μαλακές, «pillow» τσάντες και kitten-heel mules που αντλούν στοιχεία από το ρετρό στιλ με σύγχρονη διακριτικότητα. Σε μια τελική χειρονομία διακριτικής φιλοδοξίας, ένα ρευστό λευκό κοστούμι, δεμένο με D-ring, συνδυάζεται με σχεδόν αόρατα σανδάλια και μια κλασική μαύρη shoulder bag, προσφέροντας μια minimal, αστική πρόταση για να προχωρήσει κανείς μπροστά με τους δικούς του όρους: ακριβής, ευέλικτη και ξεκάθαρα GO.

Η συλλογή HUGO Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 είναι τώρα διαθέσιμη παγκοσμίως στα καταστήματα, μέσω συνεργατών χονδρικής και online στο hugo.com.