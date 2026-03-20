Η Kérastase Και Η Demi Moore Παρουσιάζουν Το Power Talks Και Την Εμπειρία Chronologiste Στο Λος Άντζελες

Στις 3 Μαρτίου 2026, η Kérastase συσπείρωσε είδωλα αυτοπεποίθησης, έμπνευσης, και καλλιτεχνικής δημιουργικότητας για το παγκόσμιο ντεμπούτο της Chronologiste στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Power Talks» στο Λος Άντζελες. Επιπλέον, η μάρκα καλωσόρισε και επίσημα την υποψήφια για Όσκαρ Demi Moore ως Brand Ambassador.

Για μία βραδιά, ένα στούντιο στο West Hollywood μεταμορφώθηκε στο σύμπαν της Chronologiste. Οι καλεσμένες εξερεύνησαν τον συναρπαστικό χώρο, ανακάλυψαν καινοτόμα προϊόντα, και απόλαυσαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις, τις οποίες διαδέχθηκε ένα λαμπερό after-party στο The Living Room.

Η Chronologiste σε παγκόσμια πρεμιέρα: ένα νέο κεφάλαιο στη μακροζωία των μαλλιών

Η βραδιά αποτέλεσε παγκόσμια πρεμιέρα για τη νέα καμπάνια της Chronologiste, με πρωταγωνίστρια την Demi Moore –νέα Brand Ambassador της Kérastase– που φωτογραφήθηκε από το καταξιωμένο δίδυμο Inez & Vinoodh.

Η Amber Yopp, Πρόεδρος της Kérastase, παρότρυνε τις καλεσμένες να υποδεχθούν μια νέα εποχή, στην οποία οι γυναίκες ορίζουν την ομορφιά, την αυτοπεποίθηση και τη γήρανση με τους δικούς τους όρους. Σήμερα, οι γυναίκες μιλούν πιο δυνατά και υψώνουν ανάστημα, αποφασισμένες να αφήσουν την εσωτερική ζωντάνια τους να αντικατοπτριστεί στην εξωτερική τους εμφάνιση. Σημαντικό δεν είναι πια μόνο το να γερνάς όμορφα –η γήρανση είναι κάτι προσωπικό, είναι δύναμη και επιλογή.

Η Kérastase πρωτοπορεί με την Chronologiste, θέτοντας την επιστήμη της μακροζωίας στη διάθεση των γυναικών που παρατηρούν σημάδια γήρανσης στα μαλλιά τους και θέλουν να αναλάβουν ουσιαστική δράση. Η προσέγγιση είναι διττή: τόνωση της κυτταρικής δραστηριότητας του τριχωτού για μαλλιά που διατηρούν την ποιότητα και τα νεανικά χαρακτηριστικά τους σε βάθος χρόνου, συν άμεση αντιστροφή των ορατών σημαδιών γήρανσης από το τριχωτό ως τις άκρες.

Power Talks: η αυτοπεποίθηση, σε πρώτο πλάνο

Με την Chronologiste να αλλάζει τα δεδομένα δίνοντας στις γυναίκες αυτοπεποίθηση και τη δύναμη της επιλογής, η βραδιά δεν θα μπορούσε παρά να συνεχιστεί με το «Power Talks» –μια στοχαστική και συναισθηματική στιγμή, όπου τολμηρές φωνές και αυθεντικές ιστορίες βρέθηκαν στο επίκεντρο. Το «Power Talks» είναι το παγκόσμιο κίνημα που δημιούργησε η Kérastase από κοινού με τη ΜΚΟ Step Up με στόχο να γεφυρωθεί το χάσμα αυτοπεποίθησης των γυναικών, μέσα από την άμεση καθοδήγηση και την ειλικρινή συζήτηση που πυροδοτούν μια πραγματική μεταμόρφωση.

Η όλη εμπειρία στο Λος Άντζελες ήταν συναρπαστική: σαν σε ζωντανό podcast, οι καλεσμένες αντάλλαξαν απόψεις, μοιράστηκαν ιστορίες, και ενέπνευσαν η μια την άλλη να φτάσουν ακόμα πιο ψηλά.

Παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν η Sara Foster –ηθοποιός, επιχειρηματίας, και υπέρμαχος των γυναικών– που έκλεψε τις εντυπώσεις με την ετοιμολογία και την iconic ενέργειά της. Ενθάρρυνε τη συζήτηση, προσκαλώντας τις παρευρισκόμενες να σπάσουν τους φραγμούς, να πουν τη δική τους αλήθεια και να διεκδικήσουν την αυτοπεποίθησή τους.

Demi Moore: η προσωποποίηση του θάρρους, του δυναμισμού & της μεταμόρφωσης

Η Demi Moore, νέα Brand Ambassador της Kérastase και πρόσωπο της Chronologiste, ενσαρκώνει όλα όσα αντιπροσωπεύει το «Power Talks». Στη συζήτησή της με τη Sara Foster, η Demi αποκάλυψε πώς η αυτοπεποίθηση σφυρηλατείται μέσα από τις προκλήσεις, τον συνεχή επαναπροσδιορισμό και τις τολμηρές επιλογές. Από την αψήφηση των στεγανών του Hollywood μέχρι τις εμβληματικές αλλαγές στα μαλλιά της, η Demi δεν συμβιβάστηκε ποτέ. Μίλησε ανοιχτά για τις ηλιακές διακρίσεις που έχει υποστεί, για το πώς βρήκε τη φωνή της, αλλά και για το πώς τα μαλλιά της είναι προέκταση του ελεύθερου πνεύματος και της ατομικότητάς της. Η ίδια η ιστορία της Demi το αποδεικνύει: η αυτοπεποίθηση είναι προσωπική, εξελίσσεται, και αξίζει να τη γιορτάζουμε.

Η δύναμη μιας κοινότητας υποστήριξης, με το Step–Up

Η Delores Druilhet, Πρόεδρος της ΜΚΟ Step Up, εμβάθυνε ακόμα περισσότερο. Τόνισε τον αντίκτυπο της καθοδήγησης και της κοινότητας, δείχνοντας πώς μια συζήτηση μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για μια ζωή γεμάτη αυτοπεποίθηση και πώς ακόμα και μία μόνο φωνή μπορεί να γίνει καταλύτης αλλαγής.

Μαζί, οι φωνές αυτές δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα αλληλεγγύης και αυθεντικού διαλόγου, αποδεικνύοντας ότι η υποστήριξη και η σύνδεση είναι η κινητήριος δύναμη της αυτοπεποίθησης.

Η βραδιά δεν ήταν απλώς ένα νέο λανσάρισμα. Ήταν ένας φόρος τιμής στην αυτοπεποίθηση, στη μακροζωία, στην ελευθερία να εκφράζεις τον αληθινό σου εαυτό –σε κάθε ηλικία, πάντα με τους δικούς σου όρους. Η Chronologiste είναι διαθέσιμη σε καταστήματα και κομμωτήρια Kérastase σε όλον τον κόσμο.