Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου τα εγκαίνια του πλήρως ανακαινισμένου Miele Experience Center στη Θεσσαλονίκη (Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 194). Σε μια βραδιά γεμάτη θετική ενέργεια, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν πρώτοι τον νέο χώρο της Miele, ο οποίος αποτυπώνει τη φιλοσοφία του brand για ποιότητα, καινοτομία και βιωσιμότητα.

Το κατάστημα των 140 τ.μ. προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία: φιλοξενεί όλη τη γκάμα προϊόντων της Miele, χώρους live μαγειρικής, καθώς και θεματικές ενότητες αφιερωμένες στη βιωσιμότητα και την τεχνολογική υπεροχή.

Ο Θάνος Κυριαζής, Managing Director της Miele Hellas, δήλωσε:

«Η Θεσσαλονίκη έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Miele, καθώς αποτελεί μια δυναμική αγορά με υψηλή εξοικείωση στην ποιότητα και το design, αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας. Η επένδυση στην ανανέωση του Miele Experience Center επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να ενισχύουμε διαρκώς την παρουσία μας στην πόλη και αποτελεί μέρος του μακροπρόθεσμου σχεδίου ανάπτυξης της εταιρείας στην ελληνική αγορά.»

Ο νέος χώρος έρχεται να καλύψει τις αυξημένες απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού της περιοχής, προσφέροντας premium εξυπηρέτηση, συμβουλευτική πώληση και after-sales υποστήριξη.

Η Miele διαθέτει σήμερα 95 σημεία συνεργατών στη Βόρεια Ελλάδα και πάνω από 15 εργαζόμενους στα τοπικά γραφεία της Θεσσαλονίκης. Η ανακαίνιση του Experience Center εντάσσεται σε ένα ευρύτερο αναπτυξιακό πλάνο της Miele Hellas, με στόχο τη σταθερή επέκταση και την ενίσχυση της φυσικής παρουσίας σε όλη την Ελλάδα.