Η Tommy Hilfiger φεέρνει το prep στο στιλιστικό circuit για το φθινόπωρο 2025 και ανοίγει επίσημα τις πόρτες του στο “The hilfiger racing club”

Η Tommy Hilfiger, μέλος της PVH Corp. [NYSE: PVH], παρουσιάζει τη φθινοπωρινή καμπάνια για το 2025 με τίτλο “The Hilfiger Racing Club”, με πρωταγωνιστές τον ηθοποιό Nicholas Hoult και το supermodel και fashion icon Claudia Schiffer. Με αισθητική εμπνευσμένη από την πολυτέλεια και τη νοσταλγία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, κάθε “γύρος” στο “Hilfiger Racing Club” τιμά την παράδοση ενώ ταυτόχρονα επιταχύνει προς νέους στιλιστικούς ορίζοντες.

Η καμπάνια λανσάρεται παγκοσμίως στις 26 Αυγούστου, συνοδευόμενη από high–energy brand activations για τους φίλους της Tommy σε όλο τον κόσμο. Από bespoke εμπειρίες και δημιουργικές συνεργασίες, μέχρι events εμπνευσμένα από την πίστα, το πρόγραμμα αποδεικνύει πως η νέα εποχή του prep δεν υπακούει σε κανόνες, αλλά στην ανανέωση.

«Το να επανεφευρίσκω το prep βρίσκεται στην καρδιά του δημιουργικού μου οράματος εδώ και 40 χρόνια», δήλωσε ο Tommy Hilfiger. «Από την αρχή, συνδύασα το κλασικό αμερικανικό στυλ με ζωντανές πολιτιστικές επιρροές, και είμαι ενθουσιασμένος που συνεχίζω αυτή την παράδοση του να ανατρέπω τις νόρμες. Αυτή η σεζόν σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου, με το ‘The Hilfiger Racing Club’ να ανοίγει τη νέα μας σειρά καμπανιών, προσθέτοντας μια φρέσκια ματιά σε μια καθιερωμένη στιγμή του preppy κοινωνικού ημερολογίου».

Η καμπάνια αποτυπώθηκε στον φακό από τον Glen Luchford. Ο Nicholas Hoult, ο οποίος αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί ως Superman και είναι εκπαιδευμένος οδηγός αγώνων με πάθος για το vintage motorsport, φέρνει έναν αέρα ομαδικότητας και αυτοπεποίθησης. Η Claudia Schiffer αποπνέει κλασική γοητεία και αβίαστη κομψότητα, πλαισιωμένη από έναν κόσμο πολυτελών αυτοκινήτων και διαχρονικού glamour.

«Η προσέγγιση του Tommy σε αυτή τη συλλογή έχει την ίδια ενέργεια που λατρεύω στην πίστα», είπε ο Nicholas Hoult. «Υπάρχει παράδοση, αλλά είναι γεμάτη ζωή και διασκέδαση. Αντικατοπτρίζει το κλασικό αμερικανικό prep στυλ για το οποίο είναι γνωστός — διαχρονικό και αβίαστα cool».

«Ο Tommy έχει ένα μοναδικό ταλέντο να δημιουργεί συλλογές που είναι ταυτόχρονα διαχρονικές και παιχνιδιάρικες», δήλωσε η Claudia Schiffer. «Αυτό το πνεύμα χαράς και ελεύθερης έκφρασης είναι που αποτυπώνει η καμπάνια — μας κάλεσε στον κόσμο του, και ήταν υπέροχο να είμαι μέρος του».

Η καμπάνια αποτελεί το πρώτο κεφάλαιο της στιλιστικής δήλωσης “You’re Invited, No RSVP Required”, μια πρόσκληση χωρίς περιορισμούς που επαναπροσδιορίζει το prep μέσα από τον φακό της ατομικότητας, της ελευθερίας και δημιουργικής “ανυπακοής”. Όλα ξεκίνησαν το 1985, τη χρονιά ίδρυσης του brand, όταν το όνομα του Tommy Hilfiger προβλήθηκε με αυτοπεποίθηση σε billboard της Times Square, δίπλα στα μεγαλύτερα σχεδιαστικά ονόματα της εποχής. Έκτοτε, η μάρκα έφερε το signature πνεύμα της παιχνιδιάρικης επανάστασης σε ιστορικές πολιτιστικές στιγμές – από τη hip–hop σκηνή και τα paddocks της Formula 1®, μέχρι τα πιο λαμπερά red carpets της μόδας.

Για τη συλλογή Φθινόπωρο 2025, ο TOMMY HILFIGER επιστρέφει στην καρδιά του brand, τη Νέα Υόρκη, αντλώντας έμπνευση από την αυθεντική prep κληρονομιά της πόλης και ανανεώνοντάς την μέσα από σύγχρονες εκδοχές στο layering και στο παιχνίδι με τις υφές. Τα κλασικά πουκάμισα επανασυστήνονται με νέα tartan μοτίβα, τα barn jackets ανανεώνονται με υδροαπωθητικά φινιρίσματα, ενώ ένα ανάλαφρο γυναικείο trench από οικολογικό μάλλινο blend ξεχωρίζει χάρη στο χαρακτηριστικό καρό μοτίβο.

Καθώς η σεζόν εξελίσσεται, το στιλιστικό ταξίδι συνεχίζει να αντλεί επιρροές από τη νεουρκέζικη κληρονομιά: oxford πουκάμισα φοριούνται κάτω από rugby tops, γραβάτες δένονται χαλαρά για έναν ανεπιτήδευτο αέρα, οι πιέτες αποκτούν casual διάθεση χάρη στα crest πουλόβερ, ενώ τα relaxed jeans συνδυάζονται με την American Icon bag. Πρόκειται για μια νέα ερμηνεία της σύγχρονης γκαρνταρόμπας με heritage στοιχεία, που ανατρέπει τις παραδόσεις του prep της Νέας Υόρκης μέσα από την πάντα αφοπλιστικά τολμηρή ματιά του Tommy.

Η συλλογή Φθινόπωρο 2025 θα είναι διαθέσιμη στο tommy.com και σε επιλεγμένα καταστήματα TOMMY HILFIGER παγκοσμίως.

